La caída definitiva de Terelu Campos: "¡Estoy humillada y sola!"

Terelu está mal y 'Sálvame' se frota las manos. La colaboradora rompió a llorar en directo el 5 de abril de 2017, humillada y sola como nunca. La razón: La guerra entre su hermana y su amiga, Mila Ximénez.

Que Bigote Arrocet vaya a 'SV2017' no ha sentado muy bien ni a su novia, María Teresa Campos, ni a la familia de esta. Eso es un hecho.

A partir de ahora, la presentadora y sus hijas van a estar más dispuestas que nunca y en vez de aceptarlo y aprovechar el tirón, se pasan el día quejándose.

El caso es que, el jueves 30 de marzo de 2017, Mila Ximénez aseguró que la hermana de Terelu ,Carmen Borrego, había criticado duramente a Bigote delante de ella. Fue entonces cuando Belén Rodríguez, amiga íntima de la familia Campos y también colaboradora de ‘Sálvame', llamó "mentirosa" a Mila y se formó la guerra.

Mila y Belén ya no se hablan y en el medio, Terelu, que se niega a hablar de su hermana. Bueno, en realidad, se niega a hablar de nada, algo que no ha sentado muy bien en el programa en el que trabaja.

Pero el 5 de abril de 2017, Terelu tocó fondo.

Para empezar, Mila aseguró ese día que su relación con Terelu es "nula":

No quiero ponerla en una situación incómoda, entiendo que esté de lado de su hermana, yo haría exactamente igual, no tengo nada que decirle.

Al escuchar esto, Terelu se fue del plató llorando y dijo:

Esto me humilla y no quiero esto, esto es lo que no quería, lo que me han pedido que no haga y soy tan gilipollas que lo hago.