¡Escandalazo!: los regidores de 'GH VIP 5' expulsan a Aída Nizar y al marido de Irma Soriano por cruzar todos los límites

Aída Nizar la ha vuelto a liar muy parda. El 6 de abril de 2017, durante la semifinal de 'Gran Hermano VIP 5', la exconcursante fue expulsada junto al marido de Irma Soriano por algo que, sin embargo, no vimos en directo.

Es curioso que este año Telecinco rescató a Aída Nizar para ver si creaba un poco de juego en la casa más aburrida de Guadalix de la Sierra'y resultó que todo lo que no hizo ante las cámaras, lo ha hecho detrás de las mismas.

Por ejemplo, el domingo 2 de abril de 2017, Sandra Barneda despidió el 'Debate de GH VIP 5' asegurando que había vivido "cosas lamentables" fuera de cámara. Al día siguiente se supo la verdad. La culpable de todo había sido, cómo no, Aída Nizar.

Y es que, según declaró Kiko Matamoros, Nizar había insultado en plató a Nagore Robles, novia de Barneda, creando situaciones límite.

Pues algo parecido ocurrió el 6 de abril de 2017. En un momento de la gala, cuando Irma Soriano, junto al resto de finalistas, estaban atendiendo a la prensa en la casa de Guadalix.

A la vuelta a plató, ya no estaban ni Aída Nizar ni Mariano, el marido de Irma Soriano.

Enseguida, Jordi González explicó lo que había ocurrido:

Están pasando cosas que no me gustan en absoluto. Ni Mariano ni Aída están en plató porque llevan un buen rato peleándose y discutiendo (...). No hay forma de contenerlos