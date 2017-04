Vergüenza ajena en 'GH VIP 5': Elettra se desmaya en directo y Jordi González se lo toma casi a risa

En la guerra entre Elettra Lamborghini y Daniella Blume, al final ganó esta última, por lo que la italiana fue expulsada este 6 de marzo de 2017 de 'Gran Hermano VIP 5'. Pero su llegada al plató fue trágica puesto que se desmayó tras ver cómo algunos meses antes su padre agredió a su madre en directo.

Aunque se ha quedado a las puertas de la final. Elettra, sin duda, ha sido una de las grandes protagonistas de la quinta edición de ‘Gran Hermano VIP'. La italiana está absolutamente desquiciada, en el mejor y en el peor de los sentidos. Nos ha hecho reír, ha manipulado, metido cizaña y ha añadido buenas dosis de erotismo.

Elettra ha protagonizado además una de las grandes tramas del reality, su relación de amor-odio con Daniella Blume. Primero declararon su atracción mutua y luego, la italiana se hizo amiga de Ally y la otra de Aída y todo se complicó.

Anoche, durante la semifinal, ambas estaban nominadas y al final gano Blumme, siendo Elettra la expulsada.

La italiana entró en el plató como si fuese una heroína, cargada de felicidad y aplausos. Pero todo se torció cuando, en la entrevista con Jordi González, Elettra tuvo que ver, no sólo su paso por el programa sino también la discusión que tuvieron sus padres, semanas antes, con la madre de Aída Nizar en plató.

Hablamos de aquella vez que el padre de la concursante, en medio de una pelea brutal con la madre de Aída, le dio un manotazo a su mujer en directo y nadie, ni presentador ni directores, dijeron nada.

Tras ver las imágenes, Elettra sufrió una amago de desmayo y tuvo que ser atedida en directo.

Lo que llamó la atención fue, realmente, la actitud del presentador, Jordi González, que se tomó al situación con calma. Eso está bien, es profesional, lo malo es que, no sabemos si por nervios o por desconcierto, el conductor del programa parecía estar casi bromeando con la situación.

Es que estamos hablando de que, para empezar, no le hizo caso cuando ella le dijo que no se encontraba bien y cuando ya no pudo más la joven, el presentador directamente sonrió. Esto es lo que que se denomina como el 'todo vale'. Como estaban en directo no podían interrumpir la entrevista y claro, la italiana se tuvo que aguantar... Es lo que ocurre cuando se contrata a un tipo tan frío como Jordi González.

En las redes sociales, de hecho, los usuarios cargaron contra la actitud de González, una reacción que muchos consideraron "nefasta". Personalmente, lo fue.

¿Sigues esperando los cuatro minutos para que se caiga Elettra @jordiGlez ? Porq seguro que no se te cae la cara de vergüenza.#VIPDirecto — Acro 🐯🇺🇸 (@Acromial_) 7 de abril de 2017

Para Mercedes Milá son "sus niños", para @jordiGlez son un producto, de ahí el comportamiento de Jordi al ver a Elettra así.#VIPDirecto — 60,7 🇺🇸 (@EmbrrujadaGH) 7 de abril de 2017

Después de esta mierda de gala

Solo os merecéis qe os retiren el programa@ghoficial @jordiGlez vergonzoso tu falta de profesionalidad — Ganar Alyson/Elettra (@GHLMRED) 7 de abril de 2017