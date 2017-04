David Bustamante se cabrea de lo lindo: ¿En 'Sálvame' han cruzado el límite cargando sobre él?

Tras conocerse la noticia de su separación, Paula Echevarría habló con la prensa y lloró. Días después, el 11 de abril de 2017, Bustamante rompió su silencio y se cabreó. ¿Tiene razón el cantante al afirmar que en 'Sálvame' están hundiendo su imagen?

Son la 'no pareja' del momento. Paula Echevarría y David Bustamante han roto y están más de moda que nunca. Ellos casi no dicen nada, sólo que "pasan cosas " en su casa pero el resto son rumores y todos apuntan al que el responsable de esta crisis es el cantante.

En 'Sálvame' hemos oído todo tipo de historias, desde que Paula se hartó de las "juergas" de su marido, a la "vida" desordenada del cantante, pasando por unas fotografías en las que él, supuestamente, sale del maletero de un coche.

Hay que decir que, hasta la fecha, la pareja está manejando bien su crisis ante los medios. No deberían. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad pero no olvidemos que Paula Echevarría y David Bustamante son una marca. Nos han vendido su felicidad marital como un producto de consumo y ahora toca dar explicaciones.

De hecho, los desplantes de la pareja, sobre todo de él, con la prensa son antológicas pero es cierto que hoy por hoy están dando una de cal y otra de arena, atendiendo a los medios con estudiada destreza (la última comparecencia de ella ante los paparazzi fue de guion), confirmando una crisis pero cuidando de su intimidad y de la de su hija (negarlo todo sólo aumentaría la presión).

EL CABREO DE BUSTAMANTE

El caso es que en los medios, en especial en 'Sálvame' se está dando la versión de que la 'mala vida' de Bustamante, sería la causa de la ruptura y esto es algo que ha molestado, y mucho al ex 'triunfito'.

El 11 de abril de 2017, 'Sálvame' consiguió las primeras declaraciones de Bustamante tras conocerse la noticia de la separación.

El cantante salía en coche de su casa en Cantabria cuando paró y habló con un reportero del programa de Telecinco.

Bustamante, molesto, dijo:

¿Qué os pasa ahora? A casa sabéis que no me gusta que vengáis. Estoy perfecto, estamos todos bien. Todo correcto. Disfrutando de mi pueblo, de mis vacaciones, de la familia. ¡Pero de verdad, vale ya"

Estáis dibujando a una persona que no conozco. Siempre me he portado superbien con la prensa, y es que me estáis tirando la imagen por los suelos. No sé a quién he matado ni qué es lo que he hecho y me parece que os estáis excediendo un montón

Hay un distanciamiento con Paula, pero no es definitivo.

Pero seguro que se arregla todo. Nos queremos todos mucho.