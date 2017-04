Impactante ataque de Frank Cuesta a Fran Rivera por decir que "los antitaurinos no se duchan"

El 11 de abril de 2017, Fran Rivera levantó ampollas en 'Espejo Público' (A3) tras su ataque a los antitaurinos. Fueron muchos los que, a través de las redes sociales , le atacaron, incluyendo al aventurero Frank Cuesta.

En su habitual colaboración en el programa de Susanna Griso, Fran Rivera lanzó un desproporcionado y clasista mensaje contra los que le censuran por ser torero:

Obviamente, el comentario causó un rotundo rechazo en las redes sociales y el presentador de 'Wild Frank' (Discovery Max) se unió al ataque,

En su cuenta personal de Facebook, Frank Cuesta, conocido defensor de los derechos de los animales escribió una carta para explicarle al hijo de Carmina Ordóñez lo que realmente es ser antitaurino.

El herpetólogo, además, le recordó a Rivera que cuando sufrió una grave cornada, él fue uno de los que dio la cara por él cuando "la gente se mofaba y deseaba su muerte.

Acto seguido, Cuesta mantuvo lo obvio: que ser antitaurino poco tiene que ver con al ideología o la clase social:

Yo soy antitaurino, me siento orgulloso de ser español y tengo la bandera de España en la entrada de mi casa aquí en Tailandia, he estudiado dos carreras universitarias, hablo 4 idiomas y le aseguro que una gran mayoría de los antitaurinos que usted dice que no se duchan, me superan

Me gustaría saber qué preparación intelectual tienen ustedes los toreros y qué aportan realmente a la sociedad.

¿Qué defiende usted? ¿Una tradición? Pues volvamos atrás y apaleemos a los homosexuales, pisoteemos a las mujeres, fumemos en El Corte Inglés, conduzcamos sin cinturón de seguridad, peguemos a los niños, tiremos cabras desde los campanarios, escupamos a las madres solteras, etc.

Que le quede claro que esto no es un ataque personal, es una defensa de los que nos duchamos poco, pero al menos no estamos impregnados de la sangre de animales torturados en lo que muchos aún llaman Fiesta Nacional (que no es la mía desde luego).