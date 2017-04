Manuel Ríos San Martín, autor de 'Círculos': "Tuve que aclarar que yo no era podemita tras promocionar Irene Montero mi novela"

Un futuro más cercano de lo que nos gustaría. Los crímenes se emiten en directo y son Trending Topics mundiales. Una sociedad enferma y oculta en la nube de humo de los mass media. Este es el mundo de 'Círculos' (Editorial Suma de Letras), la primera novela de todo un experto en contar historias de éxito masivo.

Periodista Digital entrevista al guionista, productor y ahora novelista, Manuel Ríos San Martín y charla con él sobre redes sociales, misterio, psicópatas, televisión y el futuro que, posiblemente, nos espera.

'Círculos' podría definirse como un cruce entre el aterrador e incómodo futuro que refleja la serie 'Black Mirror' y los personajes rotos y carismáticos de la saga 'Milennium'. Y todo ello compuesto por un ritmo que hace honor al tópico de no dejar respirar al lector desde la primera página. Literalmente.

Huyendo de barroquismos y pesos muertos, 'Círculos' es una de tantas novelas que dignifican el, cada día más denostado, término de best-seller. Se disfruta desde el entretenimiento y también desde la reflexión y la buena prosa. Los giros, la imprevisibilidad y el estrés no son incompatibles con un el contenido, al profundidad y las preguntas trascendentales.

Pero si por algo destaca la primera novela de Manuel Ríos San Martín es por su diseño de personajes-oscuros, intensos, brillantes, y, aun moralmente cuestionables, empáticos-. Todos ellos merecen lo que en argot televisivo se denomina un spin-off. Deberían poder contar su propia historia.

Y teniendo en cuenta que el autor está versado en lo audiovisual (es responsable de series de tanto éxito como 'Compañeros', 'Médico de Familia', 'Sin identidad' y un largo etcétera) no es de extrañar que en su novela premie la imagen. La obra no se lee, se ve, lo que significa que no hay retrasos ni transiciones. Con ella se renueva el concepto de adicción relacionada a la lectura.

LA TRAMA

¿Pero de qué trata 'Círculos'? La premisa es más que apetitosa. En Londres, en una sociedad hiperconectada en la que la gente vive obsesionada por la pequeña pantalla, la violencia y las redes sociales, un concursante muere en directo en un programa de televisión. Inmediatamente se convierte en trending topic mundial. ¿Podría ser intencionado?

El inspector Jellineck, un policía desencantado, áspero y harto de la vida se hace cargo de la investigación. Es el único que piensa que el incidente puede ser algo más serio de lo que parece.

Patrizia, una chica en guerra con el mundo, está convencida de que es necesario hacer algo rotundo y se vincula a un grupo de jóvenes activistas que quieren cambiar el rumbo de la sociedad.

Y entonces, una interferencia en la señal de televisión anuncia:

Os voy a joder la vida. A todos.

EL LECTOR PARTICIPA

Pero hay más. Y es que se trata de una novela interactiva. Hay que decir que hace un par de años ya se editó en formato digital con un considerable éxito lo que provocó que Suma de Letras la reeditase en papel con una ampliación de unas 80 páginas que no hacen sino explicar y enriquecer más su universo.

Pero incluso en esta nueva edición, la novela, fiel a su espíritu, da la oportunidad al lector solo de leer el texto, sino de completar la experiencia lectora con acceso a redes sociales y documentación online.

NUESTRA CHARLA CON MANUEL RÍOS SAN MARTÍN

En Periodista Digital hemos podido charlar con Manuel Ríos San Martín sobre su obra y sobre el futuro que describe, un panorama que según el autor:

Es un futuro muy inmediato. Imaginemos que con el Brexit, que me ha dado tiempo a meterlo, todo empieza a ir mal en Inglaterra. No es un futuro de naves especiales. Como todo vaya mal, en tres o cuatro años nos encontraremos un futuro como el que describe la novela.

Uno de los pilares que sustentan el mecanismo de la trama son las redes sociales. ¿Amigas o enemigas? Manuel Ríos lo tiene claro:

Yo creo que las redes sociales reflejan de manera muy clara otros temas. Antes, la sociedad podía ser igual de corrupta o de enferma peor no se veía tanto. Ahora, con la exposición que tenemos en las redes, todo eso se ve. Las redes sociales y la televisión enseñan cómo es la gente. Antes no lo sabíamos. No es que fuéramos mucho mejores o peores.

Las redes sociales dan más miedo de lo que en realidad pasa con ellas.

Cualquier polémica en las redes normalmente se olvida porque inmediatamente después sale otro Trending Topic ¿Son más poderosas las redes sociales o la televisión? La combinación de ambas es lo que es letal. La televisión está en manos de pocos y las redes en manos de todos, aunque eso tampoco es cierto, porque todos sabemos que los partidos políticos tienen sus haters en Twitter, por ejemplo. Y no olvidemos que Twitter también es un negocio.

Y de las redes sociales también hablamos de ficción, de psicópatas (en su novela abundan) y nos responde a una pregunta más complicada de lo que pensábamos: ¿Qué es más difícil, publicar una novela o vender una serie?