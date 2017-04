Tensión entre Mila Ximénez y Terelu Campos: “¡Tienes el culo pegado a la silla sin decir nada!”

La que le espera a Terelu. Con Bigote Arrocet dentro de 'SV2017' a partir del próximo jueves día 20 de abril 2017, la vida de las Campos va a estar más expuesta que nunca. Ellas así lo han elegido el problema es que se quejan y es por ello que Mila Ximénez se ha cabreado con la que era su amiga y el 17 de abril 2017 tuvieron la bronca de las broncas.

Todo comenzó un par de semanas antes cuando Mila Ximénez dijo en ‘Sálvame' que Carmen Borrego, hermana de Terelu, había criticado duramente a Bigote Arrocet, el novio de su madre.

Borrego lo negó todo y Mila se enfadó. Y a todo esto, Terelu, dividida entre su amiga y su hermana, se decantó por la segunda. ¿Cómo? Haciendo lo que hace siempre, callarse. Lo que no sabemos es cómo se las apañará en los próximos meses cuando Bigote esté en Honduras y Borrego en plató defendiéndole ( lo que se hace por dinero, de verdad)

El caso es que ese lunes 17 de abril de 2017, la guerra entre Terelu y Mila se encrudeció y todo porque Carlota Corredera, la presentadora, quiso defender a Terelu con estas palabras:

Terelu ha dado muchas exclusivas y también todo lo importante que le ha pasado a título personal, creo que es de justicia, lo ha compartido con la audiencia de este programa, en todo lo que le ha pasado. Otra cosa es que haga exclusivas como las hemos dado todos"

Entonces, Mila atacó:

Es fuerte que una presentadora tenga que salir en defensa de una persona que tiene el culo pegado a la silla y no dice nada. Para Terelu todo lo que no sea una alabanza es un ataque.

Ximénez afirmó que ahora mismo su amistad con la hija de maría Teresa Campos "es insalvable" y para ejemplificarlo, aseguró que hace poco no acudió a una cena que organizó Kike Calleja porque iba a ir Terelu

Eso sí, Mila justificó a Terelu diciendo:

Sé las circunstancias que hay y si está enfadada no voy a ir por los pasillos con ella de amigas como si nada. Yo sí la echo de menos. No voy a dar pasos atrás. No he hecho nada para que tenga que dar un paso atrás. Hago mi trabajo como lo hacen otros

Ahora está Bigote en la isla también y Carmen en los debates y yo quiero opinar e informar con libertad

Y a todo esto, Terelu respondió:

"Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mila. Solo la muerte es insalvable. No voy a pronunciarme. Tengo por medio algo que me toca, como para cualquiera, yo no soy diferente"

Pero aquí no acabó la cosa, más tarde, Mila volvió a atacar a su ex amiga asegurando que: