Bombazo inesperado: ¿Qué famosa actriz ha abandonado 'La que se avecina'?

El lunes 17 de abril de 2017, 'La que se avecina' cumplió 10 años en Telecinco y la cadena lo celebró por todo lo alto, a la espera de la nueva temporada pero una ‘bomba' informativa ha ensombrecido el evento. Y es que uno de los personajes más queridos dice adiós.

La décima temporada de 'La que se avecina' está cerca de estrenarse aunque con dos sonoras bajas. La primera ya la sabíamos. Se trata de la de la actriz Cristina Castaño, quien anunció su marcha hace meses

Pero lo que no nos esperábamos (o quizá sí) era el adiós de Isabel Ordaz, la recordada Araceli en la serie.

En una entrevista para eCartelera, la propia actriz ha confirmado que:

Aunque, eso sí, su marcha, por el momento, será temporal.

A mí no me matan. Si la serie tiene que estar 10 años más, que lo esté. No hemos podido cuadrar las fechas y yo estaba apostando más fuerte por teatro.