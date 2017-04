La gran traición de María Teresa y Terelu contra Bigote Arrocet

Intentan evitarlo pero es imposible. Las Campos siempre acaban por lanzar la piedra y esconder la mano. Lo último, el lío que montó Terelu el 18 de abril de 2017 en 'Sálvame' al asegurar que su madre prefiere que Laura Matamoros gane 'SV2017' antes que su propio novio, Bigote Arrocet.

Terelu se ha pasado semanas negándose a hablar de su familia, en concreto de la supuesta mala relación que tienen ella y su hermana con la pareja de su madre, Bigote Arrocet, el mismo que, el 20 de abril de 2017, se convertirá en uno de los nuevos 'Supervivientes'.

El silencio de Terelu ha cabreado a algunos de sus compañeros, en especial a Mila Ximénez, quien asegura que las hermanas Campos critican a Bigote aunque luego lo nieguen.

Pero cuando menos te lo esperas, Terelu suelta alguna perla para seguir el juego y que se continúe hablando de su familia. Por ejemplo, lo que ocurrió el martes 18 de abril de 2017. Ese día, la colaboradora soltó:

Es decir, que María Teresa prefiere que gane otra persona antes que su propio novio.

Obviamente, el comentario 'alarmó' al resto de colaboradores de 'Sálvame' y por ello, Terelu, entre risas aclaró:

No digo que no le desee éxito a Bigote. Pero por lo que yo sé, por el cariño y sabiendo que apostó por que Laura ganara 'GH VIP'... como ha manifestado que no está contenta porque Bigote vaya, entiendo que le encantaría que ganara Laura.