Las terribles y desaprovechadas entrevistas de Bertín Osborne a los actores de 'LQSA'

Se cumplen 10 años de 'La que se avecina' y para celebrarlo, Telecinco ha organizado varios homenajes, entre ellos el especial de 'Mi casa es la tuya' en la que Bertín Osborne visitó el plató de la serie y charló con gran parte de elenco.

¿POR QUÉ BERTÍN OSBORNE HIZO MALAS ENTREVISTAS?

Se trataba de un programa promocional de 'LQSA', por lo que era fundamental que la imagen de la serie y de sus actores no se viese dañada en ningún momento. Todo fueron risas y 'buen rollo'. Nos hicieron creer que en casi diez años que lleva la serie en antena, no ha habido ni un solo conflicto y que todos se llevan fenomenal.

A esto hay que sumarle que Bertín Osborne se está 'endulzando' (por decirlo de manera educada) cada día más. No sabe entrevistar. Se limita a hacer la pelota a sus invitados. Bien, ese es el objetivo de 'Mi casa es la tuya'; dar una imagen amable de los famosos que acuden.

Pero después del masaje descarado que Osborne le hizo a Aznar hace unas semanas, ha quedado claro que el programa está de capa caída, que ya se le ve el plumero. Las entrevistas no tratan temas interesantes. No se trata de machacar al invitado pero lo que no hay que hacer es, directamente, obviar los pasajes más importantes de su vida.

En su visita al plató de 'LQSA', Osborne no sacó nada que no supiéramos ya de los actores. Pero lo peor es que se 'olvidó' (él no, las personas que le encargaron y/o prepararon las entrevistas) tratar ciertos temas .

Un ejemplo; Vanesa Romero. La actriz dijo estar separada y que tiene nueva pareja. ¿No sabía Osborne que su exmarido es Alberto Caballero, creador de 'LQSA'? ¿Hubiera sido tan malo preguntarle qué tal se lleva eso de trabajar para tu ex? Que me llamen morboso, pero tampoco es una pregunta tan incomprensible. Hasta Pablo Motos la hubiese hecho.

Todo esto no quita que 'Mi casa es la tuya' sea un formato estupendo. Ha tenido entrevistas memorables pero, hoy por hoy, ya cansa. No hay que confundir amabilidad con la adulación y la censura.

NACHO GUERREROS: "AL PRINCIPIO, MI PAPEL TENÍA TRES FRASES"

En su visita a Montepinar, Osborne habló con Nacho Guerreros, Vanesa Romero, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Paz Padilla y Eva Isanta.

El primero en hablar con Bertín fue Nacho Guerreros, el actor que interpreta a Coque, el portero del edificio.

El actor confesó cosas tales como:

Yo siempre quise trabajar en la tele porque veía mucha, era un friki de la TV, jugaba que la hacía. Entré en la actuación por el bullying. Sufrí acoso cuando entré en FP y allí descubrí que se acabó, que lo dejaba todo para ser actor. Estaba en el teatro y me vio al directora de casting de la serie para decirme si quería hacer de un yonki en 'Aquí no hay quien viva', que solo eran tres frases. Me daba igual, estaba feliz lo hubiese hecho gratis. Era muy fan de la serie.

VANESA ROMERO Y EL BULLYING

Otra que reconoció haber sufrido acoso escolar fue Vanesa Romero, Raquel en la serie.

La actriz dijo:

Era una niña que destacaba y me intentaban hacer la vida imposible. Me tiraron por las escaleras, lo que llaman ahora acoso escolar". Me cambiaron de colegio pero allí fue peor. Me refugié en el deporte, era atleta de competición y poco a poco lo fui superando.

Y como decíamos antes, Romero admitió estar divorciada aunque no dijo de quién. Además, aseguró estar pensando en tener hijos.

FERNANDO TEJERO Y SUS CRISIS

Fernando Tejero habló de Fermín, su personaje en 'LQSA' y de lo poco que le costó alejarse de la imagen que tenía en la serie anterior, 'Aquí no hay quien viva' (A3).

El actor fue otro que reconoció haber tenido una infancia difícil (algo que le contó a Risto Mejide en el 'Chester'):

Mis padres tenían mucho trabajo y muchos hijos y me crió una tía abuela. A mis padres les veía en fiestas de cumpleaños y del barrio. Son cosas que no se entienden y a mí sí me pasaron factura. Hace tiempo que me puse en manos de un psicólogo porque en esta profesión están muy expuesto.

Lo único que me queda por hacer es ser padre. aunque seré un coñazo y muy sufridor. Pero yo creo que no me muero sin ser padre. Me voy a poner ya, posiblemente el año que viene lo haga. Tengo mucho amor para dar y ya que las parejas me lo dejan de dar, creo que hasta me volvería menos egoísta. Ahora llevo dos años que siento que han sido los mejores de mi vida y por fin estoy encantado de conocerme.

JORDI SÁNCHEZ Y LAS DUDAS CON SU PERSONAJE

Si hay un actor de 'La que se avecina' que tenía claro que quería dedicarse a esto es Jordi Sánchez, que sin embargo empezó de enfermero porque sus padres le pusieron velas a Santa Teresa para que no aprobase las pruebas de acceso... y funcionó. Ahora están encantados de que sea el señor Recio.

Sobre su personaje, el actor confesó que:

Cuando leí el personaje me gustó, pero pensé que cualquier colectivo se echaría encima.

PABLO CHIAPELLA Y CÓMO 'LQSA' LE HA CAMBIADO LA VIDA

Pablo Chiapella tiene mucho qe agradecerle a 'La que se avecina'.

Entré sin familia y ahora soy padre de familia, conocí a mi chica aquí.

Antes de meterse a actuar iba a profesor de educación física, y tiene pendiente hacer cine.

Estoy encantado con Amador, pero por hacer algo diferente, que son diez años.

EL COMENTARIO 'DUDOSO' DE BERTÍN A EVA ISANTA

Surrealista el momento en el que Bertín de charla con Eva Isanta (la 'Cuqui'), la actriz confesó:

No tengo marido, estoy divorciada desde hace cuatro años.

Y entonces, Osborne quiso hacerse el gracioso y dijo:

¡Ah por eso chillas como chillas a Amador, porque no tienes a quién gritarle!

LA EXCITACIÓN SEXUAL DE PAZ PADILLA

El programa terminó con Bertín comiendo con todos los actores, entre ellos Paz Padilla, quien confesó que una vez se 'empitonó' rodando una escena de cama con Fernando Tejero.