Telecinco vuelve a su esencia con ‘SV2017’: Bigote traiciona a Mª Teresa Campos, Gloria Camila carga contra Rocío Carrasco y Jorge Javier se supera

El 20 de abril de 2017 se estrenó al nueva temporada de 'Supervivientes' y aunque no hay nada nuevo bajo el sol, lo cierto es que se trató de una gala tirando a entretenida. En contra tuvo un casting de serie B y a favor un Jorge Javier que nos ha hecho olvidar su desastroso paso por 'GH17'

JORGE JAVIER VUELVE A SER JORGE JAVIER Y TELECINCO SE TOMA UN RESPIRO

Divertido, ágil, cruel, cómodo y espontáneo, así fue el Jorge Javier Vázquez que vimos en el estreno de 'SV 2017'. El presentador estaba en su salsa y le cerró la boca a todos los que le dimos por acabado en 'GH17'.

Vázquez nos volvió a recordar que es el maestro de un nuevo tipo de hacer televisión. Pero lo bien que estuvo anoche también debería ser motivo de reflexión para el presentador de 'Sálvame'.

Hay una cosa clara: El habitat natural de Jorge Javier Vázquez son los famosos. Con ellos, el catalán se siente como en casa, se puede permitir se irónico y cruel porque todos sabemos que las celebrities que van a sus programas cobran para que se metan con ellos.

Sin embargo, el carácter 'malicioso' (en el buen sentido) de Jorge Javier, choca con los programas con anónimos. No puede meterse con ellos como con los famosos. No queda bien. En 'GH', Vázquez estaba tenso, tenía que seguir un guion que no era capaz de leer con naturalidad. No conocía el terreno ni a los concursantes y eso le hundió.

Aparte del presentador, admito que la gala inaugural de 'SV2017' fue mejor de lo que esperaba. Hubo novedades con respecto a ediciones anteriores pero el programa tampoco es que se reinventase. Sigue siendo lo mismo de siempre pero no aburrió.

Lo bueno que tuvo es que no sólo fue una presentación de personajes. 'SV2017' supo aprovechar, anoche, todo lo bueno que tiene de sí el formato. Por ejemplo: Puesto que los concursantes ya habían convivido por unos días en un hotel de Honduras, había material de sobra para rellenar la gala: Broncas, flirteos, pullas...

CASTING DUDOSO

Bigote Arrocet, Gloria Camila, Alba Carrillo, Leticia Sabater, Janet Capdevila, Laura Matamoros,Juan Miguel, José Luis, Paola Carusso, Eliad Cohen, Alejandro Caracuel, Iván Sánchez, Las Mellis, Lucía Pariente y Kiko Jiménez, esto son los nuevos 'supervivientes'.

Lo peor era no reconocer a la gran mayoría de los concursantes. Ese es el problema de los realities con famosos: se gastan el dinero con dos o tres ‘importantes' y el resto son personajes low cost que están ahí para promocionarse .

Lo malo es que si los 'caros', las estrellas, fallan (como Toño Sanchís en 'GH VIP 5'), todo se va al traste.

En 'SV2017' tenemos a Bigote Arrocet, Alba Carrillo y Gloria Camila como estrellas de la función. De momento, los tres prometen, a su manera.

El resto, como ya he apuntado, son 'frikis' graciosetes en el mejor de los casos y hormonados y chulos en el peor.

GLORIA CAMILA ATACA A SU HERMANA

Una de las razones fundamentales de por las que existen los realities de famosos es para que éstos puedan hablar de su vida. Es como una entrevista camuflada de concurso. Ellos lo saben y por eso, anoche, Gloria Camila se ganó el pan al cargar contra su hermana, Rocía Carrasco.

La hija de Ortega Cano, que se ha ido a la isla con su novio, Kiko Jiménez, explicó que la mejor etapa de su vida fue aquella en la que su familia estaba unida aunque ahora no mantenga relación con Rocío Carrasco:

Solo tengo dos hermanos. Para mí, Rocío Carrasco no significa nada. No creo que sea una buena madre

Dicho esto, cuando le tocó saltar del helicóptero, la joven le mandó un mensaje a su padre:

Te quiero muchísimo, no te preocupes por mí que voy a estar bien. Todo lo que gane te lo voy a dar a ti, a José y al enano.

BIGOTE Y EL 'FEO' A MARÍA TERESA

Bigote Arrocet va a ser el típico concursante que va a sacar de quicio a los demás. Según sus palabras, es "mentiroso y manipulador". Le gusta jugar con los demás y hacerse el gracioso (a mí, como humorista, no me hace reír. Nunca).

Todos sabemos que está ahí para que hable de su novia, María Teresa Campos, aunque a ella no le guste.

Cuando le tocó saltar al mar desde el helicóptero, Jorge Javier le preguntó a quién quería dedicarle el salto y Arrocet se fue por las ramas:

Se lo dedico a todos los saltadores olímpicos y a todos los que están viendo el programa".

Jorge Javier Vázquez volvió a intentar que dijese a alguien especial pero él quiso entrar al trapo y se negó en dos ocasiones decir el nombre de su novia.

El presentador insistió :

¿Empieza por T?

Sin escapatoria, Bigote ha dicho que sí.

ALBA, SU MADRE Y EL TEATRO

Un día antes del estreno del concurso, Alba Carrillo y su madre tuvieron una sonora bronca en Honduras. Todo porque Lucía Pariente, la progenitoria, dijo que nunca ha estado enamorada del padre de Alba. La modelo se enfadó y la guerra estalló.

Sinceramente, y viendo la escena completa, aquello me pareció una pantomima, un teatro para llamar la atención y justificar su sueldo.

LETICIA SABATER Y EL "HOSTIÓN"

La de Leticia Sabater fue una de las peores caídas desde el helicóptero. La artista, artífice de éxitos musicales como La Salchipapa, perdió el equilibrio en el aire y cayó ladeada.

¡Vaya hostión!

Gritó el presentador al ver la escena.

TRES PLAYAS

Este año, todos vivirán en la misma isla pero en distintas playas: El Cielo, el Infierno y la Tierra de Nadie.

Paola Caruso y Leticia Sabater fueron las encargadas de elegir a los miembros de los dos equipos de 'Supervivientes 2017' que convivirán en el Cielo y el Infierno de Honduras.

Paola eligió a Alejandro, Iván, Laura Matamoros, Juan Miguel, mientras que Leticia Sabater formó equipo con Eliad, José Luis, Janet, Bigote Arrocet, quienes terminaron derrotados en la prueba de localización y en dirección al Infierno.

Por otro lado, los que habían venido con parientes se fueron a una zona llamada 'tierra de nadie'.