Una Mercedes Milá 'on fire' despelleja a Motos, J.J. Vázquez y Kiko Hernández

Mercedes Milá ha vuelto a dejarnos boquiabiertos. El 21 de abril de 2017 la ex presentadora de 'Gran Hermano' entró en directo en 'Sálvame' desde Barcelona y no sólo se enfrentó a un viejo 'enemigo', Kiko Hernández, sino que le mandó un dardo envenenado a Pablo Motos.

Para presentar la segunda temporada de 'ConvénZeme' (BMad) y para anunciar su visita al 'Deluxe' este 22 de abril de 2017, Mercedes Milá entró en directo en 'Sálvame'.

Para presentar a la periodista, Jorge Javier Vázquez hizo alusión al día del libro, el 23 de abril de 2017, pero se confundió pensando que era el sábado y no el domingo. Milá, le corrigió de manera sorprendente.

Por otro lado, el programa recordó la visita que Milá había hecho el 20 de abril de 2017 a 'Cazamariposas' (Divinity) en al que habló del enfrentamiento entre Kiko Hernández y Lydia Lozano.

Milá cargó en 'Cazamariposas' contra Kiko Hernández (al que conoció cuando él participó en 'GH') y dijo:

Lydia es la única que estuvo con él cuando estaba enfermo, que todos tenemos memoria. Kiko, ahora que es padre, debería ponerse unas gafas de amabilidad, no estar anclado en el rencor.

Al ver estas declaraciones, Kiko Hernández le dijo a la presentadora:

Mercedes, yo ahora soy feliz y no necesito gafas. Antes veía la vida con gafas pero ahora no porque cuando llego a casa veo a mis hijas que me llenan de luz.