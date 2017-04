Mercedes Milá hunde a Mila Ximénez: "No la aguanto, me resulta desagradable verla"

El 22 de abril de 2017, Mercedes Milá visitó 'Sábado Deluxe' y por supuesto, no dejó nada en el tintero. La expresentadora de 'GH' no sólo confesó cosas muy íntimas sino que atacó, sin piedad a la colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez.

Para hablar de la nueva temporada de 'ConvénZeme' (Be Mad), Mercedes Milá acudió como invitada al 'Sábado Deluxe' del 22 de abril de 2017.

La presentadora se enfrentó a varias polémicas. La primera, la que protagonizó meses antes en 'Chester in love' cuando llamó "gordo" a un bioquímico.

Ante Jorge Javier Vázquez, la presentadora dijo estar arrepentida.

Yo no tendría que haber llamado gordo a nadie porque no lo he hecho nunca

Le llamé gordo porque él me llamó ignorante y para un periodista que te llamen ignorante es muy desagradable.

Pero el momento más tenso llegó cuando Mercedes Milá atacó a una de las colaboradoras de 'Sálvame', Mila Ximénez:

Si alguien fue desagradable en 'Supervivientes' esa fue Mila Ximénez, fue deleznable con Yola Berrocal. Yo no la aguanto, no me gusta, tiene un rollo negativo, desagradable.

Jorge Javier quiso defender a Ximénez, de quien es amiga íntima, y le gritó a su invitada:

Luego no te escandalices si Mila habla de ti en 'Sálvame', eres una manipuladora

En otro orden de cosas, Milá confesó haber sufrido una depresión: