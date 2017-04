Mila Ximénez, a Mercedes Milá: "¡Chunga! Estás llena de rabia contra Jorge Javier y no soportas que te hayan sacado por la puerta de atrás de 'GH'"

El 22 de abril de 2017, Mercedes Milá acudió a 'Sábado Deluxe' y aprovechó para machacar a la colaboradora Mila Ximénez. Dos días después, éste le respondió en 'Sálvame' de manera alarmante y agresiva.

Para hablar de la nueva temporada de 'ConvénZeme' (Be Mad), Mercedes Milá acudió como invitada al 'Sábado Deluxe' del 22 de abril de 2017.

Mercedes Milá atacó a una de las colaboradoras de 'Sálvame', Mila Ximénez:

Si alguien fue desagradable en 'Supervivientes' esa fue Mila Ximénez, fue deleznable con Yola Berrocal.

Yo no la aguanto, no me gusta, tiene un rollo negativo, desagradable.