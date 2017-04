¿Fue machista Pablo Motos en su entrevista a las 'Chicas del cable’?

Una vez más, la profesionalidad de Pablo Motos está en entredicho. El lunes 24 de abril de 2017, las protagonistas de la nueva serie de Netflix, 'Las Chicas del cable', acudieron a 'El Hormiguero' de Antena3 y el presentador fue criticado por sus preguntas supuestamente impertinentes.

Pablo Motos no es buen presentador porque cada día tiene más ego. Él es el protagonista de las entrevistas que hace. Tiene un pánico patológico al silencio y no da aire a sus invitados para respirar. Todo en él es agotador, intenso, desquiciado y ruidoso.

Pero no podemos negar que 'El Hormiguero' es, posiblemente, el mejor programa de entretenimiento que hay, ahora mismo, en nuestro país. El único al que pueden acudir las estrellas más internacionales (aunque a veces se escandalicen). Es un formato perfecto y, para bien o para mal, el alma del show es Pablo Motos.

Entonces, ¿si Motos es un impertinente se supone que el programa también lo es? No necesariamente. No cabe duda de que el presentador está en el punto de mira (él se lo ha ganado) y, haga lo que haga, se va a cuestionar y/o criticar. Todos sus movimientos se pueden magnificar o malentender. ¿Es lo que ocurrió el lunes 24 de abril de 2017?

Ese día, las invitadas fueron Blanca Suárez, Ana Fernández, Maggie Civantos y Nadia de Santiago, las protagonistas de 'Las chicas del cable', la primera serie española para Netflix, producida por Bambú ('Velvet') -Por cierto, qué ganas de ver esta ficción. Muchas-.

La entrevista fue extraña. Había cuatro invitadas y, por supuesto, Motos quiso ser el protagonista. No paraba de hablar y de interrumpir pero lo que realmente llamó la atención de los espectadores y de los usuarios de Twitter, fueron algunas preguntas que el presentador les lanzó a las actrices, tales como:

Es una pregunta que todo el mundo se hace a sí mismo por lo visto sobre 'Las chicas del cable'. ¿Vosotras sabéis bailar reggeaton? ¿Con qué actor rodarían una escena de cama? ¿Cuántos pendientes le caben en la oreja a Blanca Suárez? ¿Las mujeres pueden ser amigas o no?

En las redes sociales, la crítica fundamental a Motos era que las preguntas nada tenían que ver con la serie que se estaba presentando o con el trabajo de las actrices.

Blanca Suárez hablando de su trabajo y Pablo Motos ignorándola y comentando sus pendientes. VOMITIVO. #ChicasCableEH — Cristina Redondo ⚡️ (@CrisAtletica) 24 de abril de 2017

Pablo Motos claro candidato a ganar con @El_Hormiguero el Premio Ondas a la entrevista más machista y babosa jamás hecha a #ChicasCableEH — Sergio Acedo (@sergioac2) 24 de abril de 2017

Es cierto, las preguntas son absurdas y no venían a cuento pero tampoco hay que pasarse. No hay nada de malo en preguntar a un actor otra cosa que no sea sobre su trabajo (sobre todo porque está de promoción y, obviamente, te lo va a vender todo bonito y te va a mentir).

Si los invitados -a cualquier programa de prime-time para todos los públicos- sólo fuesen interrogados por su profesión, las entrevistas serían un aburrimiento.

Y sobre la pregunta de con qué actor rodarían una escena de cama, si fuese dirigida a un hombre, sería algo ‘picante', divertido. Nadie se la tomaría en serio. Como se le hizo a mujeres, ya es machista. ¿Acaso ellas no pueden tener preferencias o fantasías?

Otra más: ¿Es misógino preguntar si las mujeres pueden ser amigas o no? Todo lo contrario. Desgraciadamente, vivimos en una cultura que fomenta la rivalidad femenina. Nos hemos criado con cuentos en los que una malvada reina quiere matar a la princesa sólo por ser guapa, y en los que los hombres van siempre acompañados por otros hombres mientras que ellas suelen estar solas. Es normal cuestionar sobre esto a las protagonistas de una serie sobre amistad femenina.

Además, hablamos de un programa en clave de humor, no había- según mi perfección- intención machista sino torpeza. Critiquemos a Motos cuando lo 'merezca'- cuando le dijo a Isabel Pantoja que "un país inculto es el que no cuida a sus artistas"- no por cualquier cosa.