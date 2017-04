El día que Jorge Javier Vázquez perdió los papeles contra la madre de Alba Carrillo en 'SV2017': "¡Te estás cargando el programa!"

Se terminaron las vacas flacas. Los buenos realities han vuelto a Telecinco. 'Supervivientes 2017', con menos de una semana de vida, es todo un éxito. El truco: conflictos y violencia a granel. El 25 de abril de 2017 se tocó techo con un par de amagos de agresiones y un Jorge Javier Vázquez histérico.

'Supervivientes. Tierra de nadie' fue el título que se sacó Telecinco de la manga para emitir una nueva gala del reality los martes.

Sí, se podría decir que la cadena ha vuelto a cometer el error de siempre, sobrecargar la parrilla con un nuevo programa. En este caso , 'SV2017' tendrá, de momento, tres especiales semanales (las dos galas de los martes y los jueves y el debate de los domingos). Pero da la casualidad que, en esta ocasión, la estrategia es un éxito.

'Supervivientes. Tierra de nadie' lideró la noche del martes 25 de abril de 2017 con un estupendo 19,4%, doblegando al mismísimo 'Masterchef' de TVE (que obtuvo un correcto 16,3%). Lo que no sabemos es qué ocurrirá la semana que viene, día 2 de mayo, puesto que Antena 3 va a estrenar la estupenda (háganme caso, es genial), 'La Casa de papel', justo después del partido de la Champions.

Hay que decir que esta última gala, la de los martes, es, de momento, provisional y tenía como objetivo frenar a 'Masterchef' puesto que saltó a ese día pero ha regresado a su horario original de los domingos a tenor de las audiencias.

LA PELEA DE ALBA CARRILLO Y GLORIA CAMILA

Y a pesar de que el casting de 'SV2017' es, en su mayoría, de serie B (la mitad son semi desconocidos), lo cierto es que hay un grupo de concursantes que llaman más la atención que el resto. Se trata de los que van acompañados por familiares o parejas, y que conviven en la playa llamada 'Tierra de nadie', por lo que no es de extrañar que el martes 25 de abril de 2017 se les dedicase una gala entera.

Uno de los grandes temas de la gala fue la pelea que vivieron Gloria Camila y Alba Carrillo. Ambas llegaron a las manos y tuvieron que ser separadas por sus compañeros.

Alba llamó "manipuladora" a Gloria Camila y ésta y su novio Kiko dijeron que la modelo era una "rastrera" por ir a un plató a hablar de Feliciano López.

Carrillo estalló:

Al menos mi padre no ha estado nunca en la cárcel y no ha matado a nadie. No me toques los huevos.