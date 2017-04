Ivonne Reyes debería retirarse después de la entrevista a Pepe Navarro: "¡No es una madre coraje!"

No se puede tener peor imagen pública que la que tiene ahora Ivonne Reyes. Ni Isabel Pantoja está a su nivel. Tras su desastrosa visita a 'Sábado Deluxe' el 22 de abril de 2017, Pepe Navarro, el padre legal de su hijo, concedió una entrevista a medida en 'Mi casa es la tuya' y dejó a la venezolana por los suelos.

LA RELACIÓN ENTRE IVONNE Y PEPE NAVARRO: SEXO, METIRAS Y ADN

No sabemos quién tiene razón en esta historia. Puede que Ivonne no se equivoque, que su hijo sea realmente de Pepe Navarro, pero lo cierto es que la venezolana no ha podido gestionar peor esta crisis.

Recordemos los hechos. Ivonne demandó al presentador de 'La sonrisa del pelícano' por la paternidad de su hijo. Él se negó a hacer la prueba de paternidad y el juez dictaminó que, legalmente, él era padre del niño.

Pero en febrero de 2017, cuando ella estaba concursando en 'GH VIP 5', vino un giro de guion: La hija mayor de Pepe Navarro se había hecho una prueba de ADN con el hijo de Ivonne de resultado negativo, es decir, que no son hermanos.

Ahora, Ivonne ha interpuesto demandas porque considera que la mencionada prueba no se ha hecho de forma legal ni legítima. Pero no contenta con eso, Reyes ha vuelto a la carga contra Navarro de manera pública.

El sábado 22 de abril de 2017, Ivonne hizo el ridículo en 'Sábado Deluxe'. Fue así, no podemos adornarlo. Para empezar exigió una serie de condiciones ridículas (había que hablar de sus películas- se supone que ha hecho cine-, mostrar sólo imágenes divertidas de ella en 'GH'....) y luego, durante su charla con los colaboradores, no habló con claridad.

Y para colmo, el miércoles 27 de abril de 2017 se emitió la esperadísima entrevista a Pepe Navarro en 'Mi casa es la tuya'. Era la primera vez que el presentador hablaba de éste y otros asuntos en muchos años y había gran expectación.

En el programa presentado por Bertín Osborne, Navarro se mostró elocuente, sensato, claro y convincente. Daba detalles de todo, no titubeó y dio una imagen de sinceridad. Pero eso sí, partía con ventaja. Se trataba de una entrevista -masaje, hecha a su medida y, encima editada. Me gustaría ver a Navarro aguantando un directo en 'Sálvame' a ver si se expresa tan bien.



LA ENTREVISTA A PEPE NAVARRO: "TENÍA CON IVONNE UNA RELACIÓN PATERNO-FILIAL"

Pero teniendo en cuenta lo mal que lo había hecho Ivonne antes, lo cierto es que Navarro terminó de hundir la imagen de la venezolana en su entrevista con Bertín.

Para empezar, Navarro relató cómo se enteró de que Ivonne estaba embarazada:

Yo con Ivonne siempre me he llevado muy bien. En el momento en que se queda embarazada yo no tenía nada con ella. Era una relación paterno filial. Un día me dice: Pepe, estoy embarazada. A mí me dio igual porque yo no tenía nada con ella, le pregunté si tenía dinero y le propuse un programa en Antena 3, 'Diario de una embarazada' para ver el día a día de una embarazada. Y le dije que no dijera nada. A los tres días voy a A3, se lo propongo, me dicen que sí y me voy a comer. Y cuando salgo de la comida, paso por un quiosco y la veo en la portada del ¡Hola! diciendo que estaba embarazada y la llamo y le digo que no me deje en ridículo con gente con la que no se puede hacer el ridículo porque estaba pidiendo favores. Y ese es todo el recuerdo que tengo.

Y de aquí, damos un salto de más de una década, al momento en el que Ivonne le demandó:

En el juicio no mostró ni una sola prueba. En el juicio salió que es hijo mío porque no me hice la prueba. Pensaba que ella era la que tenía que demostrar mi paternidad, no yo. Fue una gilipollez no hacerla.

Pero ¿qué pasó después del juicio? Según el presentador, todo comenzó por un mensaje de WhatsApp:

A mí me condenan y asumo mi castigo. Un día recibo un Whatsapp del niño, que acababa de cumplir 14 años, que quería verme. Es lógico, quería conocer a su padre pero no le vas a decir que no eres su padre. Y me entero de que es amigo de mi hijo, el que tiene su misma edad. Hablo con mi mujer y mi ex mujer y les digo: ¿Qué tal si me hago la prueba? Y todos están de acuerdo.

Yo le mando un WhastApp al niño y a los dos días me escribe Ivonne y me dice que le parece bien que hable con el niño. Le mandé un email y le digo que nos vamos a hacer la prueba pero ella no me contesta. Le mando un WhastApp al niño y tampoco me contesta. Entonces la madre me manda un email en el que me dice todo menos bonito. Y no contenta con eso, me mandó un burofax al día siguiente.

El 27 de noviembre de 2015 yo estoy de camino a Segovia y cuando llego abro el teléfono y veo una llamada de Ivonne Reyes. (...) Días más tarde conseguí hablar con ella y estuvimos dos horas hablando de nuestra vida. Ella me preguntó si quería hacerme la prueba y le dije que sí. Y quedamos de acuerdo en hacerlo. Yo le dije que, para evitar errores, mejor hacernos las pruebas en dos sitios. Uno lo elige ella y el yo otro. (...) A los dos días ella me escribe y me dice que es mejor esperar porque el niño está en exámenes. Yo estoy de acuerdo y seguimos en contacto. En enero de 2016 me dice que el niño ya no estaba en exámenes y que lo hiciéramos Un día quedamos a comer y cometí el error de levantarme y al volver me di cuenta de que mi servilleta ya no estaba. Quedamos en hacernos las pruebas, sin hacerlas públicas, pero a partir de esa comida ya no me coge el teléfono. Al cabo de unos días me escribe un WhatsApp muy formal, escrito por su abogado. Luego pusimos el recurso y en eso estamos.

Mi hija es la que tiene conversaciones con el chaval, no muy agradables, por cierto. Se hizo una prueba totalmente legal. Existe el dolor de un grupo de gente donde Ivonne también está incluida. He sufrido una persecución pública por parte de una persona que ha mentido ha dicho y hecho lo que le ha dado la gana.

Y por último, Navarro reconoció lo que nunca antes había dicho en público:

Yo no tuve relaciones con ella cuando se quedó embarazada. Sí tuve relaciones con ella de manera esporádica. Yo me equivoqué al no querer hacerme la prueba y ella al ponerme la demanda.