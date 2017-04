La verdad de Pepe Navarro y el "puto vídeo de Pedrojota": "¡Fue lamentable! ¡No me interesa el culo de nadie!"

Uno de los puntos fuertes de la entrevista que concedió Pepe Navarro a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' fue la verdad sobre el inesperado cierre de su programa en Antena 3, 'La sonrisa del pelícano'. ¿Es cierto iban a emitir el famoso vídeo sexual de Pedrojota Ramírez?

Bertín Osborne viajó a la casa de Pepe Navarro en Ibiza para realizar la que, sin duda, fue la entrevista más esperada de la temporada.

Navarro comenzó hablando de cómo llegó a ser conductor de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' en Telecinco, allá en la década de los 90:

Doy el salto a la televisión porque no tenía nada que comer. En Antena 3 hice las mañanas y las noches, pero el problema que tuvimos es que nos metimos con Pujol y Asensio era muy amigo de él, y ya no pude hacer más programas Entonces me fui a Telecinco, y me propusieron hacer la noche, y ahí empezó el 'Mississippi'.

Pero tras años de éxitos, Navarro se fue de Telecinco por motivos hasta ahora desconocidos:

Yo no me fui del Mississippi por capricho, ni mucho menos. Pero a Telecinco llegaron los nuevos socios y me pusieron unas condiciones: eliminar a mi segundo, cambiarle el nombre al programa porque a la madre de un consejero no le gustaba. Y eso me hizo replanteármelo todo. Entonces decidimos irnos a Antena 3

Navarro se fue a Antena 3 para presentar 'La sonrisa del pelícano', otro late-show de muchísimo éxito pero, según sus palabras:

Con lo que no contábamos es que ya había empezado la guerra por los derechos del fútbol y el gobierno de Aznar fue a por Asensio. Me vi en la calle con mi equipo

Sorprendentemente el programa fue cancelado de manera fulminante por los responsables de Antena 3 el 2 de diciembre de 1997, tres meses después de su estreno. Y todo porque existía la posibilidad de que se emitiera el famoso vídeo sexual del hoy exdirector de El Mundo, Pedrojota Ramírez.

Pero tal y como Navarro le explicó a Osborne, la realidad fue otra:

Puto vídeo de Pedrojota. No le he visto en mi vida. No me interesa el culo de nadie. Es mentira que lo íbamos a sacar. ¿Tú sabes lo que es sacar un VHS en televisión?

Juan Villalonga, presidente de Telefónica, llamó al director de ABC ya más gente para anunciar que esa noche se acababa el programa La forma de echarnos fue lamentable. En plan franquista. Me dieron un sobre. Nos registraron a todos y nos dieron media hora para irnos.

Pero según Pepe Navarro, al poco tiempo la situación cambió ya que se hizo "amigo" del director de Telefónica (empresa que por aquella época era accionista mayoritaria de Antena 3)