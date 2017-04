Bigote Arrocet se hace el 'chulo', menosprecia 'SV2017' y el programa le invita a irse

Se supone que 'SV2017' es la edición más extrema del concurso pero no para Bigote Arrocet. Según el cómico, la experiencia en Honduras es de lo más "fácil y relajada", por lo que el reality le ha invitado a que haga las maletas y vuelva a España.

Lo que se ve en televisión es lo siguiente: A Edmundo Arrocet no le importa nada. Todo le da igual. En 'SV2017' se pasa el día relajado, sin hablar con nadie, a su aire. Da la sensación de que sabe que no está allí no por él sino por su novia- María Teresa Campos- así que se tumba y a cobrar (ojo, y es el que más gana).

El caso es que el jueves 27 de abril de 2017, justo una semana después del arranque del concurso, Bigote se quejó de que 'SV2017' estaba siendo bastante decepcionante para él.

Jorge Javier Vázquez, desde Madrid, se tomó unos minutos para entrevistarle y le dijo:

Te vemos muy aislado del grupo, con pocas ganas de hablar y no sabemos si es por los compañeros o por iniciativa propia.

Edmundo, para justificar lo mal concursante que es, echó balones fuera, cargando contra el programa:

Estoy encontrando la experiencia fácil porque he estado donde realmente era duro, pero prefiero no hablar porque les haría quedar mal.

Falta espacio y cosas para hacer, yo no me aburro, pero falta acción y falta pasar fatiga. No me ha decepcionado la experiencia pero la encuentro muy fácil.

El hecho de que un concursante diga que la "experiencia es fácil" cuando el programa se publicita como la edición más extrema de todas, supone un problema.

La dirección de 'SV2017' no se lo tomó muy bien y, con Jorge Javier como portavoz, invitó a Edmundo a abandonar el reality ya que la experiencia era decepcionante para él.

El cómico quiso lavarse las manos y contestó:

Quiero seguir aquí, yo no me he quejado de nada

En esto salió Leticia Sabater, enemiga de Bigote, para contradecir al novio de María Teresa Campos:

Estamos muertos de hambre, con una mierda de jabón para todos, llenos de cortes en las manos porque no paramos y por tu culpa van a poner esto más duro. Y lo que pasa es que tu concurso es estar tumbado en el Caribe

Tras ello, Jorge Javier anunció lo que había decidido la dirección como venganza a Edmundo: