Que tiemble la "chupaculos" de María Teresa Campos: ¡Lo que realmente dice de ella Gloria Camila en 'SV2017'!

Ya sabíamos que Gloria Camila había criticado a María Teresa Campos en 'SV2017' pero hasta el jueves 27 de abril de 2017 no sabíamos exactamente lo que la hija de Ortega Cano había dicho de la veterana periodista.

El miércoles 26 de abril de 2017, en 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez le anunció a María Teresa Campos que en ‘SV2017'- donde concursa el novio de ella, Bigote Arrocet- Gloria Camila , hija de ortega Cano, la había criticado.

María Teresa se tomó esta noticia con aparente indiferencia pero se le notaba molesta al decir:

¡Que hablen de ellos, pero que no hablen de María Teresa Campos!

Lo curioso es que ese día, el programa de Telecinco no desveló que lo que Gloria Camila había dicho de la Campos y su familia. Se desveló el 27 de de abril de 2017 pero en dos partes.

Primero, en 'Sálvame', Kiko Hernández desveló unos mensajes de Gloria Camila en los que criticaba a las Campos:

Creo que no contesta [Terelu] porque no tiene argumentos para contestarme, yo en cambio tengo muchos: ¿Quién se cree su madre para hacerle un corte de mangas a mi padre? ¡Qué sabrá ella, me parecen unas chupaculos!

Este mensaje es era de hace años y Gloria Camila hacía referencia a una pillada a María Teresa en '¡Qué tiempo tan feliz!' en la que realizaba un corte de mangas mientras se hablaba del amor de Ortega Cano a Rocío Jurado. En su momento, la malagueña explicó que iba dirigido a Jesús Mariñas, también presente en plató.

LA 'RAJADA' DE GLORIA CAMILA EN 'SV'

Es bien sabido que los famosos que van a 'Supervivientes' están ahí no sólo para concursar sino para hablar de los temas que rodean su vida. Es como hacerse un 'Deluxe' pero desde Honduras.

El 27 de abril de 2017 le tocó el turno a Gloria Camila y por ello, Jorge Javier le pidió que se apartase del grupo en La Palapa y aprovechó para hacerle una entrevista.

El primer tema a tratar fue su hermano, José Fernando, que acaba de ser padre. La hija de Rocío Jurado aseguró no llevarse bien con Menchu, la madre de su sobrino:

No se ha ganado mi cariño para nada, pero es la elección de mi hermano. Nunca vamos a ser amigas

Después le tocó el turno a su hermana Rocío Carrasco, a la que hace años que no ve:

No la siento como hermana. No la echo de menos (...). Supongo que no nos aceptaba como hermanos.

Pero lo fuerte llegó cuando la joven ‘supervivientes' admitió que su hermana nunca ha aceptado que tanto ella como José Fernando sean adoptados.

Si mi madre viviera diría que qué tontos somos. Todos nos llevábamos muy bien hasta que mi madre murió (...). Como (Rocío) fue hija única, a lo mejor le jode que llegáramos nosotros

Y por fin le tocó el turno a María Teresa Campos y a sus hijas, todas ellas íntimas amigas de Rocío Carrasco.

Según Gloria Camila:

Nunca le ha caído bien ni mi padre ni nosotros. Mi hermana dice que son sus madres adoptivas de lo bien que se llevan

Y es por todo ello que Gloria Camila no se lleva bien con Bigote Arrocet -novio de María Teresa- en la isla.

El humorista, por su parte, se defendió como si aquello no fuese con él y sin la menor intención de defender a su novia: