Lo triste que es ver a Jorge Javier Vázquez ligar con un concursante de 'SV2017'

Como presentador de 'SV2017' Jorge Javier Vázquez vuelve a demostrar que es un profesional de primera aunque a veces se pase en su afán de entretener, como sucedió durante la gala del 27 de abril de 2017.

Cuando tiene delante a un chico guapo, Jorge Javier Vázquez no lo puede evitar, tiene que coquetear con él. Es una de las tantas formas que tiene el presentador de hacer su trabajo, de demostrar que es un maestro de la espontaneidad y que hace lo que sea por entretener o levantar un gala cuando cree que está bajando de ritmo.

El problema es que, a veces, se pasa o alarga demasiado sus chistes. Por ejemplo, el jueves 27 de abril de 2017. Ese día, Vázquez volvió a tirarle los tejos a su concursante favorito de este año, Eliad Cohen, el modelo y empresario gay.

Para 'matar' el rato, Vázquez quiso hablar un momento a solas con el israelí y le preguntó si estaba abierto al amor. Cohen contestó que sí y que NO le importaría salir de fiesta con un joven apuesto de Badalona.

Vázquez respondió de manera divertida, riéndose de sí mismo y de su pasado:

Todo el mundo sabe que no me gusta beber (...). No me gusta la gente que sale por las noches y que se queda dormido en el sofá de una discoteca. No me gusta nada la gente que se divierte por las noches