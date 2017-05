Ventajas y desventajas de 'La casa de papel': Entretenimiento a mano armada

Antena 3 ha llevado al extremo el género de policías y ladrones con 'La casa de papel', nueva gran apuesta de la temporada de los mismos autores de 'Vis a Vis' y que recupera el espíritu de ésta pero acercándolo más a un público masivo. El piloto es bueno, muy largo, forzado por momentos pero entretenido a más no poder.

EL ARTE DE COPIAR

Decía Quentin Tarantino que él lo único que hace es copiar el trabajo de otros pero que es muy bueno copiando. Ese es el truco. Todo está inventado y la originalidad se sustenta en la reinvención de conceptos, en saber mezclarlos y en darles cierto aire de autoría. Cualquier obra de arte bebe o se sustenta en otra obra de arte.

Alex Pina, reputado guionista y productor, curtido en los años de mayor gloria de Globomedia, sabe bien lo que es inspirarse en el trabajo de otros. Ya lo vimos en 'Vis a Vis' y lo vuelve a hacer con 'La casa de papel'. Ambas series son un cúmulo de referencias de productos ya vistos pero que, cuando se mezclan, funcionan.

El problema que tiene Pina, como responsable último de sus obras, es que no es muy sutil a la hora de 'homenajear' (copiar) el trabajo de otro. Sigue la regla del: 'Si algo ya está hecho y funciona, ¿para qué cambiarlo?'

El piloto de 'La casa de papel', por ejemplo, es un '¿Dónde está Wally?' audiovisual. Durante sus exagerados 80 minutos de duración, uno puede jugar a encontrar los referentes, que son muchos.

Tenemos desde 'Narcos' (la voz en off de la primera mitad es una copia a la forma de contar la serie de Netflix) a 'Plan oculto' (película de Spike Lee de la que toma prestada la idea de los rehenes vestidos igual que los ladrones) pasando por la mismísima 'Vis a vis'.

Sí, en 'La casa de papel' ya lo hemos visto casi todo pero eso no quita, repetimos, que no sea un producto digno, divertido y frenético. La idea de un atraco a la Casa de Moneda y Timbre con intención, no de robar un botín, sino de 'fabricarlo', es más que apetecible.

La creación de personajes es certera aunque los atracadores parezcan sacados de una peli de vampiros moderna: Son (casi) todos muy chulos, muy malotes, muy cool, muy listos y muy maquillados. No es que sean el colmo de empatía pero, sin embargo, te llevan de la mano. Estás con ellos en su aventura y esa es la clave.

Uno ve el primer capítulo y se pregunta: ¿Hasta dónde puede llegar la idea de dejar encerrados a un grupo de ladrones con sus rehenes? ¿Da para los 18 capítulos previstos? ¿No será agobiante? Aquí es cuando uno recuerda lo que ha hecho antes Álex Pina y, sobre todo, 'Vis a vis' y se calma. Estoy convencido que la historia no se acomodará nunca, que no nos dará respiro y que será más que generosa en giros e imprevisibilidad.

LO MEJOR DE 'LA CASA DE PAPEL'

Las virtudes de la serie son muchas pero hay que destacar, primero, el aspecto técnico y la dirección de fotografía, oscura y cinematográfica, que le da un empaque de calidad al producto.

El montaje es brillante por momentos aunque confuso y 'truquero' en otros (la secuencia del asalto, es tramposa: demasiados planos cortos y mucha confusión).

El guion, a pesar de las ya mencionadas referencias, es ágil, y no se olvida de la construcción de personajes aunque la trama sea loca a nivel Shonda Rhimes ('Scandal'). Casi no hay tiempos muertos y eso es de agradecer.

El casting es bueno, que no tanto los actores. Aunque haya intérpretes de talento limitado, se les han asignado papeles a su medida y si no se les saca de un registro, están perfectos.

Nunca he sido fan de Úrsula Corberó como actriz pero aquí le han hecho el regalo de su vida. Una protagonista hecha a su imagen y semejanza que potencia sus puntos fuertes como artista y, por su puesto, se luce.

LO PEOR DE LA CASA DE PAPEL

Aun siendo necesaria para la presentación de personajes, la voz en off de los primeros 40 minutos molesta. Vale que, como decía antes, han copiado la forma y el estilo narrativos de 'Narcos' pero de forma burda, sin mucho humor y demasiada cursilería.

Pero, sin embargo, lo que más chirría del piloto son algunas situaciones forzadas que te dejan boquiabierto. Afortunadamente, sólo hay dos (de momento): La del padre y el hijo ladrones ante el botín, y la de Alba Flores charlando con una rehén sobre embarazos y abortos (surrealista).

CONCLUSIONES

Puede que 'La casa de papel' no aporte, a nivel argumental, ninguna revolución televisiva pero no es necesario que cada serie que se estrene en nuestro país tenga que ser la serie. Parece que si no te acercas a lo que hace HBO, por ejemplo, no vale, es un paso atrás. Mentira.

El primer capítulo es un piloto digno que cumple con precisión con las exigencias del género y el formato: Presentación de personajes, exposición de conflictos y cebos suficientes para enganchar.

'La casa de papel' es un producto digno, comercial, exportable, divertidísimo y con un empaque técnico pocas veces visto. Quien le pida más tiene un problema.