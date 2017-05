Belén Esteban se mete dónde no le llaman y ataca a Ignacio González: "¡Es indignante!"

Belén Esteban ha vuelto a meterse en camisa de once varas y ha hecho populismo hablando de política. Su víctima, Ignacio González al que criticó el 3 de mayo de 2017 en 'Sálvame'.

En 2010, la empresa Sigma Dos realizó una encuesta para Telecinco que reveló un alarmante dato. Si Belén Esteban se hubiese presentado ese año a las elecciones generales , contaría con el apoyo del 7,9% del electorado español, por lo que se convertiría en la tercera fuerza política de la nación.

La mal llamada 'princesa del pueblo' no se tomó en serio estos datos (que, de ser reales, son preocupantes) y dijo que jamás hablaría de política, que no le gustaba abordar esos temas pero no es raro verla en 'Sálvame' dando su opinión sobre la política. Algo que volvió a ocurrir el miércoles 3 de mayo de 2017.

Ese día, en el semanal debate que mantienen Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos, uno de los temas a tratar fue lo ocurrido en 'El programa de A.R' el 28 de abril de 2017, cuando Ana Rosa Quinta evitó en un suicidio y paralizó un desahucio en directo.

En primer lugar, Campos aprovechó para felicitar a su compañera:

Todo lo que se hace en la televisión no tenemos por qué compartirlo, pero a veces que prestigian al medio y quiero felicitar a mi compañera Ana Rosa.

Y mientras se debatía sobre los desahucios, Belén Esteban, muy indignada y después de decir que a ella "no le gusta hablar de política", arremetió, sin venir mucho a cuento, con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid: