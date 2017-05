Jorge Javier Vázquez se pasa de la raya y enseña el trasero en directo

En su afán de ser el rey del entretenimiento, Jorge Javier Vázquez cruzó una línea peligrosa el 3 de mayo de 2017. El presentador de 'Sálvame', ni corto ni perezoso, se bajó los pantalones y le mostró el trasero a María Teresa Campos y al público en general.

No es cuestión de ser puritanos pero que luego no se quejen en 'Sálvame' que les ponen multas. Y es que, sea justo o no, hay un horario protegido y hay ciertas cosas 'peligrosas' de emitir en esa franja.

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez se baja los pantalones en directo pero siempre se había quedado en enseñar las piernas y punto. El 3 de mayo de 2017 fue más allá y aunque pretendía que no se le viera gran cosa se le vio más de lo deseado.

Todo comenzó cuando, en el debate semanal entre Vázquez y María Teresa Campos, se habló de unas fotografías robadas a Kim Kardashian y que fueron muy criticadas por la mala imagen que se mostraba del trasero de la celebrity.

La pregunta era: ¿Está bien mostrar el cuerpo tal cual es o es mejor retocarlo antes? Para hablar de tema, Jorge Javier recordó la foto que, unas semanas antes, colgó en las redes sociales y en las que enseñaba el trasero.

El catalán desveló que la foto fue tomada por su novio y se la envió a un amigo suyo para que se la pusiera en blanco y negro y que quedara más artística. Pero para sorpresa del presentador, su amigo había retocado la imagen aumentándole el trasero.

Me vi súper ridículo con ese culo que me puso. Yo prefiero el mío, que no sé... 9 de cada 10 han dado su aprobación

Defendió Vázquez.

A María Teresa Campos no le convenció del todo la versión de Jorge Javier, y para comprobar que la foto que finalmente había publicado era la de su trasero real, invitó al presentador a demostrarlo de nuevo ante las cámaras.

Vázquez no se lo pensó dos veces, se giró hacía su compañera, se bajó los pantalones y le mostró el trasero.. Suponemos que Jorge Javier no pretendía enseñar nada ante las cámaras pero éstas captaron el momento y media España le vio el culo.

Es una anécdota, sí, y no tiene mayor importancia pero basta algo así para que les multen por ello. Triste pero cierto.