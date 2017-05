El secreto más oscuro y doloroso de Antonio Orozco: ¿Quién le dejó en la ruina?

El 3 de mayo de 2017, Bertín Osborne visitó a Antonio Orozco en su casa y allí, el cantante y coach de 'La Voz Kids' se sinceró como nunca antes, desvelando coas que ni siquiera su familia sabe.

BERTÍN OSBORNE, REY DE LA PROMOCIÓN

Es un hecho que Bertín Osborne es el Pablo Motos de Telecinco: Los dos presentan programas dedicados exclusivamente a promocionar productos, principalmente de su cadena.

Quedan lejos ya los tiempos en los que Osborne, en TVE, utilizaba su espacio para entrevistar a sus amigos y, de vez en cuando-sólo de vez en cuando-, invitaba a alguien de la casa. Ahora, en Telecinco, Bertín se dedica a hacerle la pelota a todos los personajes de Mediaset.

Como el viernes 5 de mayo de 2017 es el final de 'La Voz Kids', Telecinco ha calentado motores mandando a Bertín Osborne a casa de uno de los coaches del talent-show, Antonio Orozco.

OROZCO, COMO NUNCA LE HABÍAMOS VISTO

El cantante y autor de 'Devuélveme la vida' siempre se ha mostrado simpático y accesible en sus apariciones públicas pero nunca ha hablado de su vida privada. Por ello, cuando Bertín llegó a su casa, Orozco se mostró nervioso, algo descolocado. De hecho, durante toda la entrevista, no paraba de repetir aquello de: "No me gusta hablar de esto..."o "jamás he dicho esto en público, me da cosa...".

Pero poco a poco, Orozco se fue soltando y le regaló a Osborne no sólo un buen puñado de titulares sino también una entrevista interesante y entretenida.

UNA INFANCIA HUMILDE, UNA MADRE TODOTERRENO Y LA MUERTE DEL PADRE

Primero, cómo no, habló de su infancia de cómo se crió en una casa lujosa de Barcelona que sus padres cuidaban. Vivían de manera humilde y de hecho, su madre, a día de hoy, "sigue levantándose a las siete de la mañana para trabajar. Limpia casas y aunque yo le pido que lo deje, que con lo que gano se podría retirar, ella me dice que lo hace para que no se me olvide de dónde vengo".

La madre de Antonio fue la otra gran protagonista de la noche. Nos sólo se pasó por la casa de su hijo en el momento de preparar la comida (de nuevo, la mujer en la cocina) y nos regaló momentos divertidísimos sino que reconoció algo que había confesado Orozco durante su entrevista: que cuando era pequeño, su progenitora le vestía como una niña, con coletas y trajes flamencos.

Lo hacía porque me gustaba. Yo quería una niña y estaba muy guapo con sus coletas.

Confesó la madre de Orozco.

El cantante habló de la trágica muerte de su padre en un accidente:

Mi padre murió cuando yo tenía 21 años, en un accidente. Intenté hacer de padre con mi hermano, y no sé si lo he hecho bien, pero creo que me ha ayudado a ser padre ahora.

SUS INICIOS EN LA MÚSICA

Orozco estudió informática y durante años trabajó de eso. Es más, comenzó su carrera musical en una cena de empresa, cantando para sus compañeros, y de ahí fue haciendo pequeños conciertos y vendiendo sus maquetas.

Estuve entre 4 y 6 años grabando maquetas de mis canciones. Fui a muchas discográficas, y en todos había un 'pero'. Querían que cambiase de productor y de músicos pero me negaba. A mediados del 98 fiché por la primera discográfica, y dijeron que era una de las mejores voces.

Yo iba a las ocho y cuarto de la mañana a la discográfica y la gente no sabía qué hacía allí. Les dije que quería hacer promoción de mi propio disco, y yo llamaba a las radios para presentarme a mí mismo.

"'DEVUÉLVEME LA VIDA' ES UNA CANCIÓN PARA PEDIR PERDÓN A UNA CHICA CON LA QUE FUI UN CABRÓN"

El primer gran éxito de Orozco fue 'Devuélveme la vida', una canción que por muy poco vio la luz:

La escribí para pedir perdón por ser todo lo cabrón que podía ser. No quería que estuviera en el disco.

Y luego, muchos años después, llegó 'La Voz', un programa que le cambió la vida:

Mi fichaje por 'La Voz' fue un pelotazo. Cuando empecé, en la segunda edición, los paparazzis empezaron a perseguirme, y yo no estaba acostumbrado a ello, no me había ocurrido nunca. Fue una cosa muy chocante para mí.

EL SECRETO DE OROZCO: "ME ARRUINÉ DOS VECES DE LA MANO DE MI MEJOR AMIGO"

Orozco reconoció haberse arruinado dos veces en su vida. La primera cuando decidió dedicarse a la música y la segunda en 2007, coincidiendo con la crisis económica.

Lo llamativo es que el cantante admitió algo que ni su familia sabía: Que las dos veces que lo perdió todo por culpa de "quien decía ser mi mejor amigo".

También dijo haber pensado en alguna ocasión en dejar la música pero no por él sino por el tiempo que pasa separado de su hijo.