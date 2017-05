Alba Carrillo y su madre se largan de 'SV2017' tras ser insultadas: "¡Vendes hasta lo que follas!"

Fue la mejor gala de 'Supervivientes' desde su edición de 2011. Jorge Javier Vázquez nunca estuvo mejor. Fueron tres horas y media de auténtica telerrealidad las que vivimos el 4 de mayo de 2017. Y todo porque Alba Carrillo y su madre decidieron tirar la toalla por culpa de Laura Matamoros.

EL REGRESO DEL MEJOR 'SV'

Enhorabuena al equipo de 'SV2017' y a Jorge Javier Vázquez. Antes de explicar lo que sucedió en la gala del jueves 4 de mayo de 2017, habría que decir que era casi imposible apartar la vista del televisor, que te guste o no el concurso, te atrapaba y que Jorge Javier Vázquez demostró un temple, una mano izquierda y una espontaneidad encomiables y pocas veces vistas. Puede ser un personaje controvertido pero viendo lo que vimos anoche, no se le puede negar que ha nacido para esto.

No es que pasara nada excepcional que no hayamos visto antes (en todos los realities la gente se pelea y abandona), lo que ocurre es que la dirección del programa supo controlar los tiempos, engañándonos, alargando las situaciones y dejando cabos sueltos. Era narración improvisada de primer orden.

ALBA CARRILO Y SU MADRE: UNA RELACIÓN TÓXICA

Y decimos lo de ‘improvisada' porque el drama se veía venir. Meter a Alba Carrillo y a su madre era la crónica de un escándalo anunciado. Ambas tienen una relación tóxica y se sabía antes de arrancar el concurso. Lucía Pariente atosiga y envenena a su hija hasta límites insospechados.

LA GRAN BRONCA ENTRE ALBA CARRILO Y LAURA MATAMOROS

Todo comenzó cuando Lucía Pariente comenzó a pelearse en directo con Laura Matamoros y, por supuesto, Carrillo se metió de por medio para defender a su madre.

De repente, se pasó a publicidad, y a la vuelta, Carrillo y su progenitora ya no estaban. Lara Álvarez informó de que la discusión entre ambas y Laura Matamoros se habían endurecido y que madre e hija habían decidido abandonar el reality.

Acto seguido vimos parte de lo que había ocurrido durante la publicidad. Alba acusaba a Matamoros de que ella y su familia vendían su vida y Laura le gritó:

¡Vendes hasta lo que follas!

Esa fue la última frase que quisieron escuchar Alba y su madre, quienes cogieron su mochila y se fueron de la Palapa.

De vuelta al directo, Lara Álvarez informó que Carrillo y Lucía estaban muy alteradas, que no querían hablar con nadie.

EL CABREO DE JORGE JAVIER

Se tardó un buen rato en poder contactar con las dos 'prófugas' pero la conversación entre ellas y Jorge Javier Vázquez no fue fácil.

Lucía no paraba de gritar y no dejaba que el presentador hablase con su hija. Por ello, Vázquez gritó:

¡Me estoy cabreando muchísimo!

Al final, el conductor del programa pudo charlar un rato con Carrillo y le dijo:

Quería hablar contigo en plan conciliador y decirte que el viaje a Madrid iba a ser muy duro, que te vas a arrepentir.

Pero Carrillo no dio su brazo a torcer.

LUCÍA ES ELIMINADA Y ABANDONA

Más tarde se supo que Lucía Patiente había sido la eliminada de playa Uva pero no del concurso, puesto, cuando un concursarte es eliminado por la audiencia, pasa a la llamada 'Zona Muerta', donde se enfrenta al televoto para ver si es expulsado de manera definitiva o no. Pero la madre de Alba Carrillo no llegó tan lejos.

Cuando se enteró de que había sido eliminada y que tenía que irse a otra playa, la 'superviviente' decidió no continuar, abandonado el concurso sin necesidad de pasar por el televoto y someterse a un duelo contra Paola Caruso, la que lleva una semana en la 'zona Muerta'.

EL DESTINO DE ALBA EN EL AIRE

Y llegó el turno de que Jorge Javier hablase con Alba Carrillo a solas. La modelo estaba destrozada y convencida de que se quería ir de Honduras con su madre.

El presentador mantuvo entonces y tensísima conversación con ella, un tira y afloja absolutamente adictivo en el que también entraron la prima y la tía de Carrillo para intentar convencerla de que no se fuera.

Vázquez le propuso a Alba que se retirase tres días, hasta el domingo (que se celebra el debate de 'SV'), en la Zona Muerta junto a Paola Caruso para poder reflexionar.

De momento no se sabe cuál será la decisión de Alba pero si atendemos a lo que vimos en la gala, la cosa no pinta nada bien para el concurso. Sin Carrillo, el reality perdería mucho.