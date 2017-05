Terelu se cabrea cuando la pillan besándose con un compañero: "¡Hace dos años que no me como una rosca!"

Terelu Campos vuelve a jugar con su vida privada y a intentar lavarse las manos. El 4 de mayo de 2017, Kiko Hernández aseguró que su compañera de 'Sálvame' había sido pillada besándose apasionadamente con el reportero del programa, Kike Calleja.

Según Hernández, el pasado 1 de mayo de 2017 Terelu se fue de fiesta y entre los comensales había "un señor muy mayor" uniéndose un poco más tarde Kike Calleja, ex de la hija de María Teresa y reportero de 'Sálvame'.

Me cuentan que a altas horas de la noche vieron cómo Terelu entró en el coche de Kike Calleja. Y pudieron ver por la ventanilla que estuvieron intimando, besándose e intercambiando fluidos... ¡durante 20 minutos!

Dijo el colaborador de 'Sálvame', asegurando que hay vídeos y fotos que lo demuestran.

Terelu respondió que todo era "absolutamente falso", a los que Hernández contraatacó con una pregunta:

¿Puede ser que no te acuerdes?

Campos dijo entonces:

De esas cosas hoy en día sí me acordaría. Hace dos años que no me como una rosca