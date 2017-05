La terrible hipocresía de Alba Carrillo y su madre en 'Supervivientes 2017'

El 7 de mayo de 2017, tres días después de que Alba Carrillo y su madre montasen un señor escándalo en 'SV2017', ya se sabe la resolución de la polémica. La modelo sigue en el concurso pero no ha dudado en cargar contra su progenitora, mientras que ésta niega que haya abandonado el concurso, algo que no es verdad.

LA POLÉMICA DE ALBA CARRILLO Y SU MADRE

A grandes rasgos pasó lo siguiente: El 4 de mayo de 2017, Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, decidieron abandonar 'SV2017' después de una agria bronca en directo con la también concursante, Laura Matamoros.

Los espectadores decidieron que la eliminada de la semana fuese Lucía aunque eos no significase su expulsión, ya que tendría que batirse en duelo con la eliminada de la semana anterior, Paola Caruso. Pero la madre de Alba Carrillo no quiso continuar y ahí terminó el concurso para ella.

Mientras, Jorge Javier Vázquez intentó por todos los medios convencer a Alba de que se quedase pero su decisión se quedó en el aire.

ALBA CARRILLO SE QUEDA PERO PONE A PARIR A SU MADRE

Está claro que sin Carrillo, el reality perdería mucho por ello, la joven se ha pasado tres días en un hotel, relajada y bien comida, para que se pensase si se iba o se quedaba

Al final, el 7 de mayo de 2017, en el debate de 'SV2017', Alba hizo pública su decisión: Seguirá concursando en el reality (así cualquiera).

Pero lo curioso es que Alba, con el descanso, ha decidido traicionar a la única persona que la ha apoyado en el concurso: su madre.

Y es que, según confesó la ex de Feliciano López:

No ha enfocado bien el concurso. Me ha perjudicado

LUCÍA PARIENTE NIEGA LA MAYOR

Y luego tenemos a la madre de Alba Carrillo, que ha concedido una entrevista a Lara Álvarez antes de abandonar Honduras.

Pariente asegura que:

No abandoné. Me quise marchar porque hubo un malentendido con mi hija, por mi falta de experiencia con los medios. Yo contesté una cosa honestamente, y me equivoqué en intentar ser honesta