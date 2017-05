Terelu Campos y María Patiño rompen su amistad por culpa de Carmen Borrego

Terelu Campos está sola en 'Sálvame', muy sola. ¿Es el precio que tiene que pagar porque su familia esté tan expuesta o es injusto? Tras la polémica con Mila Ximénez, la hija de María Teresa Campos se ha creado una nueva enemiga en el programa de T5: María Patiño. Y todo por culpa de la hermana de Campos, Carmen Borrego.

Mila Ximénez aseguró que Carmen Borrego había criticado al novio de su madre, Bigote Arrocet, y eso le costó su amistad con Terelu Campos. El 8 d emayo de 2017 volvió a pasar más o menos lo mismo pero con otra protagonista: María Patiño.

Todo comenzó cuando Gloria Camila, hija de Ortega Cano y actual participante de 'SV2017' criticó duramente a las Campos en el reality de T5.

El 7 de mayo de 2017 Carmen Borrego, defensora del novio de su madre, Bigote Arrocet, en el debate de 'SV2017', dijo que todo lo que decía Gloria Camila era mentira puesto que había hablado con el mismísimo Ortega Cano. (Es decir, que el padre ha vendido a la hija).

El tema se tocó al día siguiente en 'Sálvame' y allí, María Patiño enfureció y le dijo a su amiga y compañera Terelu Campos, que su hermana Carmen mentía.

Todo esto lo dijo Patiño a gritos mientras que Belén Esteban le daba la razón.

Terelu, molesta, contestó:

Yo sé la relación que tengo con Ortega Cano les guste a ustedes o no. Aquí siempre es lo que vosotros digáis. Tú no tienes ni idea de mi relación con Ortega Cano.



Belén Esteban explicó entonces por qué cree que las Campos y Ortega Cano no se llevan bien:

Gloria Camila no está contando una historia que yo no me crea. Las otras partes no hablan y Gloria dice que no puede ver ni a Terelu ni a María Teresa por lo ocurrido con su padre