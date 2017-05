Locura total: Paula Echeverría machaca a la revista '¡Hola!'

Paula Echevarría se ha cansado. Ya no puede sonreír más a los medios y ha dado un golpe en la mesa. Pero lo más curioso de todo, es que su ataque ha estado dirigido contra la revista, supuestamente más prestigiosa de todas, '¡Hola!'

El 10 de mayo de 2017, la revista 'Hola' sacó en portada unas fotos que decían que eran exclusivas de Paula Echevarría bajo el titular: "Paula, primer posado de su nueva vida".

Ese mismo día, la protagonista de 'Velvet', en su cuenta oficial de Instagram, aseguró que las fotografías de 'Hola' no eran exclusivas de la revista sino unas instantáneas tomadas el año pasado para la promoción de su nuevo perfume:

Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio como Hola manipule la información a su antojo ¿Con el fin de qué? ¿Vender más revistas? ¿Reírse de la gente que las compra? ¿Rellenar páginas sin importarle a quien se lleva por delante? Este "primer posado" y estas "fotos en exclusiva" no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume. Unas fotos que tras el lanzamiento de dicho perfume se envían a todos los medios de comunicación acompañados de una nota de prensa con la descripción del mismo. Si de ahí esta revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos. Y ya van dos veces que lo hace