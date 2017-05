El marido de Lydia Lozano le hace un corte de mangas a Paz Padilla y a 'Sálvame'

El 11 de mayo de 2017, Charly, el marido de Lydia Lozano colgó el teléfono a Paz Padilla en directo y con ello dejó claro que no quiere ser un personaje público. Bien. Pero antes que le diga a su mujer que deje de hablar de él.

¿Alguien sabe cómo se llama la pareja de Gema López? ¿Y la mujer de Gustavo González? No, porque aunque ellos sean colaboradores de 'Sálvame', sus compañeros sentimentales no son famosos y no hablan de ellos.

Charly, el marido de Lydia Lozano tampoco se dedica al mundo de espectáculo, no es popular pero, sin embargo, todos sabemos quién es. ¿Por qué? Porque su mujer le menciona todo el tiempo, lo que provoca una reacción en cadena (¿Injusta? Sí, pero inevitable) que le ha llevado incluso a protagonizar una polémica portada en bañador junto a su mujer.

El 10 de mayo de 2017, Kiko Hernández le deseó suerte a Lydia Lozano con la operación a la que iba a someterse al día siguiente. En realidad, esto fue una estrategia del colaborador de 'Sálvame' para destapar algo que Lydia no quería que se supiese: Que la iban a operar de la vista.

Lozano no quiso entrar en detalles sobre la cirugía a la que se iba a someter pero asegurar estar nerviosa y preocupada.

Al día siguiente, el 11 de mayo de 2017, en 'Sálvame' querían saber cómo estaba Lydia tras su operación, pero ella no podía atender al teléfono por lo que Paz Padilla, después de que Kiko Hernández le pasase su número, agarró el móvil y llamó a Charly.

¿Puedo poner el altavoz? Estamos en directo. Estamos aquí preocupados y no nos coge el teléfono.

Le dijo la presentadora a Charly. Pero el marido de Lydia Lozano ni se molestó en contestar y le colgó el teléfono a Paz Padilla.

Kiko Matamoros pidió que le llamase otra vez:

Eso es que se ha cortado. Charly no es así

Pero no hubo manera de contactar con el esposo de la colaboradora, por lo que Kiko Hernández se mosqueó y le mandó un mensaje desde el programa: