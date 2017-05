Increíble: el juez que 'coló' a Manel Navarro en Eurovisión ahora se cabrea con su dantesco show

Ahora es fácil quejarse pero ya podían haberlo pensado antes. Xavi Martínez, locutor de Los 40 principales y uno de los responsables de que Manel Navarro representase a España en Eurovisión, ahora ha cargado contra él tras el fracaso.

Xavier Martínez formó parte del polémico jurado de Objetivo Eurovisión. Él dio la máxima puntuación a Manel y la mínima a Mirela, la favorita del público. Es más, se llegó a rumorear que a Martínez le agredieron en el camerino, tras la gala, por lo que había sido, para muchos, un tongo descarado.

Martínez fue entonces el gran defensor de Manel pero tras lo ocurrido el 12 de mayo de 2017 en Kiev (quedamos en el último puesto, además del 'gallo' que soltó el cantante en plena actuación), Xavier ha cambiado de opinión.

En declaraciones a 'Cazamariposas' (Divinity), el locutor ha cargado contra Manel y ha hecho autocrítica:

¿Cómo voy a decir que no me siento culpable? No se puede defender lo indefendible. No es solo culpa del gallo. El gallo es lo más llamativo, con lo que la gente hace la broma. No gustó la canción y no era adecuada para el festival. No funcionó, ha quedado clarísimo y hay que hacer autocrítica.

Manel no estuvo bien, decepcionó muchísimo. En los ensayos estuvo mucho mejor. Es una pena que le saliera el gallo pero, de todos modos, tampoco convenció al jurado.

Cuando ves las cosas con perspectiva te das cuenta de que, quizá, no estuve acertado con la elección.

No sabremos nunca si 'Contigo' hubiera despertado más simpatía en Europa.