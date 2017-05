Las malas artes de María Teresa Campos para vetar al hijo secreto de Bigote Arrocet

Lo que hace María Teresa Campos por su novio roza lo tóxico. No sólo le da trabajo y hace que le paguen una barbaridad de dinero por no hacer nada en 'SV2017'. Ahora parece ser que la presentadora ha movido sus hilos para ocultar los secretos del cómico mientras que él se echa sus buenas siestas en Honduras.

En marzo de 2017 descubrimos, en 'Sábado Deluxe' a Alexis Capdevila, fruto, según él, de la relación que Bigote Arrocet mantuvo con la hija de Kiko Ledgard, Anette, cuando él ya estaba casado con Rocío Corral.

Capdevilla le relató a Jorge Javier Vázquez entonces que con su padre había mantenido tres llamadas "y nada más" durante toda su vida. Además, admitió que su padre no quería que dijese públicamente que le había ofrecido su apellido pero lo dijo.

El caso es que han pasado los meses y el 15 de mayo de 2017, el supuesto hijo secreto de Edmundo Arrocet volvió a hablar para Esdiario y declaró estar "harto" de que su padre no cumpla sus promesas:

No ha hecho nada para acercarse a mí. Ni siquiera contesta a mis mensajes. Vive por y para sí mismo, el resto no le interesa

Según Alexis, lo mismo le ocurre a Bigote con su hija Gabriela, nacida del matrimonio entre Arrocet y Gabriela Velasco:

Mi hermana Gabriela tuvo que ir al psicólogo por culpa de la forma de ser de nuestro padre. Es que no ejerce de padre, es algo que le viene grande. No está ahí cuando se le necesita. Esto a Gabriela le ha costado muchas lágrimas y tratamiento psicológico. Con el tiempo, ha comprendido que él es así y que no va a obtener el apoyo y la protección que busca. Ya tiene asumido que va a su aire y que eso de preocuparse por sus hijos, como que no, al menos en lo que se refiere a ella y a mí

Mi padre y yo mantuvimos una conversación en la que él me prometió que afianzaríamos nuestra relación, que tendríamos un mayor contacto para recuperar el tiempo perdido. También me dijo que me daría su apellido y me pidió participar en mi negocio. Por supuesto, me alegré mucho. Sin embargo, eso ocurrió hace meses y no he vuelto a saber de él. Le he enviado mensajes y ni me ha contestado. Es descorazonador

Pero al parecer, Capdevila ya no quiere 'cuidar' de su padre, sobre todo porque, según él, fue María Teresa Campos la que quiso silenciarle para que no dijese que Bigote le había ofrecido su apellido:

Me he dado cuenta que lo que me dijo solo fue una forma de pararme los pies para que no hablara públicamente. En las entrevistas que he hecho, me he abstenido de expresar cosas que podrían romper su imagen, pero ya no estoy dispuesto a callar más. Y menos después de saber que María Teresa urdió la estrategia y mi padre aceptó.