Belén Esteban se pone como loca cuando Sofía Suescun ('GH 16') le recuerda que no tiene estudios

Belén Esteban tiene una nueva enemiga. Se trata de Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano 16', quien le ha recordado a la mal llamada ‘princesa del pueblo' que no tiene estudios ni preparación para estar en televisión.

El 15 de mayo de 2017, Sofía Suescun visitó 'Sálvame' para atacar a Kiko Jiménez, novio de Gloria Camila (ambos, concursantes de 'SV2017').

Durante su visita al programa de T5, Suescun dijo:

Para ser un portero de discoteca no hace falta mucho. Kiko no tiene estudios, llegó de rebote a la televisión

Esta afirmación provocó la ira de Belén Esteban, quien le dijo a su invitada:

"Pero, ¿de qué vivís vosotros? ¡Es que yo flipo!"

La ex tronista de 'MyHyV' no se acobardó ante la Esteban, y le dijo:

Si tú eres la primera que no tiene carrera

Belén, para justificarse, contestó:

Yo llevo muchos años aquí, hija

Como si esto tuviese algo que ver. Belén Esteban habrá conseguido poco o mucho en su vida pero estudios no tiene. Eso es un hecho.

El caso es que, sin inmutarse, Sofía argumentó lo siguiente.

Entré en Gran Hermano con 19 años, recién acabada la selectividad y empezando primero de Psicología, así que estudios tengo y las notas son superaltas. Me quedé estancada porque entre a GH

Pero aquí no acaba la cosa. Al día siguiente, día 16 de mayo de 2017, Belén Esteban le mandó un dardo envenenado a la ex 'gran hermana' por unos supuestos tuits que había escrito en Twitter (y que un servidor no ha podido encontrar).

Así, Belén Esteban, mirando a cámara, dijo: