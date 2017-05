Cristina Rodríguez abandona 'Cámbiame' y deja con el 'culo al aire' a su amigo Pelayo Díaz

Cristina Rodríguez, una de las coaches más queridas de 'Cámbiame', abandona el programa de Telecinco. Su marcha será temporal, aunque ya le han encontrado un sustituto, Alguien que, a priori, no parece que vaya a hacer ‘migas' con el coach más polémico, Pelayo Díaz.

Rodríguez ha fichado por 'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo concurso de Telecinco (que parece un quiero y no puedo ser 'Tu cara me suena') del que será juez.

Debido a su nuevo trabajo, la famosa estilista no podrá tiempo para seguir participando como coach de 'Cámbiame' por lo que abandonará el programa presentado por Carlota Corredera de manera temporal, tal y como informó el 17 de mayo de 2017 la revista Lecturas.

Pero el show producido por La fábrica de la tele ya le ha encontrado sustituto a Rodríguez: Juan Avellaneda, un diseñador barcelonés de moda masculina en cuya agenda se encuentran clientes de la talla de Aldo Comas, el marido de Macarena Gómez, Boris Izaguirre y Jaime de Marichalar.

Hace dos años fundó su firma de moda que lleva su nombre y ahora es todo un referente en la moda hombre

El morbo, que seguró explotarán en el programa de manera insistente, reside en una supuesta rivalidad entre el nuevo, Avellaneda, y Pelayo Díaz, puesto que, hasta ahora, éste era el único hombre del programa.

Además, no hay que olvidar que Pelayo es uno de los personajes con menos humor de Telecinco. Se enfada con todos y todo le molesta.