La sorprendente respuesta de Juan Echanove tras su trágica muerte en 'Cuéntame cómo pasó'

Fue uno de los momentos televisivos más esperados y polémicos de los últimos meses. El 18 de mayo de 201 terminó la última temporada de 'Cuéntame cómo pasó' y lo hizo con la muerte de uno de los personajes más queridos, Miguel. El actor que lo interpretaba, Juan Echanove, se ha pronunciado al respecto.

A mí me echan con una serie de criterios filosófico-poéticos con los que me vienen a decir que ya no trabajo en ella.

Yo simplemente soy un contratado, no soy productor ni guionista, a mí me llaman para hacer mi trabajo y cuando vienen y me dicen que he terminado, pues me voy