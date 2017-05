No apto para sensibles: Yurena se desnuda y ataca a Carlos Latre

Yurena se reinventa. La ex concursante de 'SV2016' e intérprete del mítico 'No cambié' se ha desnudado con un increíble cambio de look para la revista 'Primera Línea' y, de paso, ha querido ajustar cuentas con sus enemigos.

En 'Supervivientes 2016' Yurena dio un vuelco a su carrera e imagen pública. Para empezar, ella fue la ganadora moral del concurso demostró ser lo que muchos ya pensábamos de ella, un personaje único.

Yurena fue todo un fenómeno social gracias al tema 'Yo Cambié', que la convirtió en reina trash del panorama musical español. Luego cayó en una especie de limbo mediático, recluida como ‘friki' y pasto apra los programas de T5.

Aún con todo, Yurena triunfó en Asia (su éxito en Japón es importante) y regresó a nuestro país y a nuestras vidas gracias al mencionado reality de supervivencia.

Ahora, la 'musa' se ha vuelto a reinventar. En el número de junio de 2017 de la revista 'Primera Línea', Yurena ha cambiado de look y ha posado desnuda para la cámara de Joan Grisol, además de concederle una entrevista exclusiva a Torito.

Para empezar, Yurena habla de su éxito y su declive:

Yo tenía un contrato con una discográfica por el maxisingle 'No cambié', el más vendido de la historia de este país. Fui diez semanas consecutivas número uno, récord hasta el día de hoy, y fue certificado como disco de oro. He ganado mucho dinero, sí, pero mucha gente también ganó mucho a mi costa. Un año después, mi discográfica cerró y se declaró insolvente, no vi ni un céntimo de lo que me correspondía de mis ventas, y eran muchos millones de pesetas. En esa época, yo estaba muy mal llevada.

A día de hoy puedo ver absolutamente todo sin que llegue a dañarme. Pero hasta hace poco no podía ver imágenes de diferentes personajes, gente inadecuada, que me traicionaron, me hicieron daño. Verlos me daba rabia, era un cúmulo de sentimientos. Hay gente que se ha cruzado en mi vida, con la que por supuesto actualmente no compartiría ni un vaso de agua y menos un plató de televisión

Además de 'SV2016', Yurena participó en 'Hotel Glam' (2003) pero rechazó entrar en 'GH. El reencuentro' porque no aceptaron que durmiera sola.

Pero lo curioso de la entrevista llega cuando Yurena carga contra Carlos Latre, uno de sus imitadores más famosos: