El calvario de Mila Ximénez: "Tengo más de 400 puntos de sutura en la cara"

Desde que Belén Esteban se retocase la nariz, ninguna operación de estética había causado tanta expectación en Telecinco como la de Mila Ximénez. La colaboradora habló, el sábado 20 de mayo de 2017, para 'Sábado Deluxe' y puso fecha para su regreso.

Tras perder 16 kilos en 'SV2016' y con la consecuente flacidez de la piel que conlleva la pérdida de peso, Mila Ximénez se sometió a una cirugía estética de cuello y rostro.

El 5 de mayo de 2017, Mila abandonó el hospital de manera voluntaria y desoyendo las recomendaciones médicas (tal y como informa Vanitatis).

La periodista, además, fue fotografiada tapándose la cara con un pañuelo para, dicen las malas lenguas, no adelantar nada de la exclusiva que tendría pactada para mostrar su nuevo aspecto.

El 20 de mayo de 2017, Mila entró por teléfono en ‘Sábado Deluxe' para declarar que se encuentra bien pero que se siente impactada por la expectación que ha creado su cambio estático.

Me da mucho pavor la expectación que se ha creado. Estoy contenta, me he puesto en las mejores manos. No me veo nada diferente, que es lo bueno. Me incorporo en un par de semanas.

Yo no me veo los puntos, pero son cerca de 400 puntos de sutura en la cara.