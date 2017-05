Pelea brutal entre Kiko Matamoros y el cantante Francisco por culpa de Franco y Podemos

El 20 de mayo de 2017 en 'Sábado Deluxe' se volvió a hablar de política pero cuando no debía. El cantante Francisco se tuvo en enfrentar a unas declaraciones suyas del pasado discutió hasta los gritos con Kiko Matamoros.

Francisco acudió al programa de Telecinco para hablar de temas de actualidad acompañado de personajes como Belén Esteban, Kiko Matamoros y el resto de colaboradores de 'Sábado Deluxe'.

Por su puesto, al cantante se le recordó una entrevista concedida al diario El Mundo en febrero de 2017 en la que dijo cosas como:

Con Franco yo vivía muy bien, jamás me faltó nada, nadie cortó mi libertad y nadie me dijo 'alto, prohibido', todos dejábamos la bici sin candado y había una hermandad entre vecinos que hoy no existe"