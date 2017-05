El dolor de Ariana Grande y otros famosos tras la masacre de Manchester

El lunes 22 de mayo de 2017, se producía una explosión en el Manchester Arena, en el que acababa de finalizar el concierto de Ariana Grande. De momento s ehan contabilizado 22 muertos y 59 heridos. Por su puesto, las redes sociales s ehan llenado de mensajes de condena y apoyo a la víctimas.

La primera en pronunciarse ante la masacre fue la propia Ariana Grande. La cantante estadounidense escirbió en Twitter:

Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017





El representante de la artista, Scooter Braun, publicaba a su vez otro tuit:





Esta noche, nuestros corazones están rotos. Las palabras no pueden expresar nuestro dolor por las víctimas y las familias dañadas en este ataque sin sentido".

Otra cantante, Taylor Swift, también expresó su dolor en Twitter:

Mis pensamientos, oraciones y lágrimas para todos los afectados por la tragedia de Manchester esta noche. Estoy enviando todo mi amor

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 de mayo de 2017





Selena Gomez hacía lo propio siguiendo prácticamente las mismas palabras que Swift. Katy Perry añadía su apoyo a Grande, al igual que otros como la ex Spice Girl, Geri Halliwell o Lena Dunham.

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 de mayo de 2017





Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) 23 de mayo de 2017





David Beckham escribía a través de Instagram un mensaje muy sentido:

"Como padre y humano, lo que ha sucedido realmente me entristece. Mis pensamientos están con todos aquellos que han sido afectados por esta tragedia



En España, nuestros famosos también se han pronunciado al respecto:

Horrorizada... en shock... todo mi amor para las victimas. No tengo palabras #Manchester — Malú (@_MaluOficial_) 23 de mayo de 2017





terrorífico lo ocurrido en #Manchester y en un concierto con gente tan joven... #DEP se le quitan a uno las ganas de hablar.. — Antonio Orozco (@antoniorozco) 23 de mayo de 2017









Qué horror... Resulta increíble... Ánimo y fuerza para todos #Manchester — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) 23 de mayo de 2017





Atentar tras concierto contra jóvenes. Otra vez terrorismo cobarde, desalmado, e inútil. Cuándo volverá la cordura al ser humano?#Manchester — Frank Blanco (@Frank_Blanco) 23 de mayo de 2017