El día que Canal Cocina preparó una receta de Periodista Digital

Nos colamos en 'Cocinamos Contigo', programa estrella del canal de pago Canal Cocina en el que Sergio Fernández prepara una de nuestras recetas. Te contamos todos los trucos y secretos que hay detrás de los shows de moda, los gastronómicos.

EL PERIODISTA COCINERO (POR UN DÍA)

Esta historia arrancó a finales de marzo de 2017. Un grupo de periodistas especializados viajamos a Burgos para la tercera edición del FesTVal de Primavera. Durante la segunda jornada, asistimos a la tradicional rueda de presa de Canal Cocina (suelen ser las mejores en los festivales y en las que mejor se come), en la que se dieron las pistas de la nueva temporada.

Al evento acudió Sergio Fernández, cocinero estrella, junto a Julius y sus '22 minutos', del único canal de televisión en España especializado en gastronomía. El caso es que me pidieron, como gran apasionado en la cocina que soy, que le mandase una receta propia a Sergio Fernández para ver si la podría hacer en su programa.

Lo hice, grabé mi receta, gentileza de mi madre, por su puesto. Y me olvidé del tema. Pura estrategia para ganarse a los periodistas, pensé. Pues no. Un mes más tarde, me llamaron y me dijeron que Fernández había hecho mis albóndigas de carne, naranja y manzana, y que , si quería, podría asistir a la grabación de 'mi' episodio de 'Cocinamos contigo' (de lunes a viernes a las 14.00 horas).

Pues allí estaba yo, en un polígono de Leganés, a punto de entrar en las entrañas de un canal aparentemente pequeño pero que para los que amamos la gastronomía tiene una gran relevancia. Confieso, de hecho, que me sé su programación al dedillo, que cualquier amigo mío puede certificar que , en mi casa, Canal Cocina siempre está de fondo.

Producido en su totalidad por AMC NETWORKS INTERNATIONAL IBERIA y dirigido por Mandi Ciriza, El canal produce el 80% de sus contenidos en más de 200 formatos diferentes. Canal Cocina se distribuye en los principales operadores de televisión de pago. Canal Cocina puede verse a través de:Movistar +, Vodafone TV, Telecable, R, Euskaltel, Orange TV y cable local Aotec.

DENTRO DE 'CANAL COCINA'

Las instalaciones son pequeñas y modestas. Los pasillos están sobrecargados de utensilios de cocina.. Hay vajillas de todos los tipos, amasadoras de última generación, exprimidores de diseño, fuentes... Es abrumador, un sueño hecho realidad para alguien como yo.

Nada más entrar, hay una cocina en pleno funcionamiento. ¿Para qué? Me entero inmediatamente. Estos programas se graban en falso directo. Lo que se ve en pantalla es real pero van muy deprisa. Se pueden grabar 22 episodios (una temporada entera) en una semana. Sí, en una semana. Si un plato, por ejemplo, necesita dos horas de cocción, no se espera ese tiempo y se sigue grabando. Un cocinero 'invisible' prepara una receta paralela, se podría decir así, y tiene el guiso (o lo que sea) listo y a tiempo para salir ante la cámara. Es decir, se cocina todo dos veces.

Entramos en plena grabación. El equipo es modesto pero se aprecia una gran familiaridad. Yo sigo alucinando con los platos y la cristalería. Me lo quiero llevar todo. Sergio Fernández, se acerca a mí amistosamente. Me hace chistes, me rcomienda restaurantes de auténtica comida china en Madrid y vuelve al trabajo.

Y llega mi turno. El turno de mi receta. Parecerá tonto pero estoy nervioso. Me hace ilusión. Fernández lo nota y, entre pausas, me invita al paltó para explicarme cómo hacer las albóndigas perfectas.

Me fascina la naturalidad del cocinero frente a las cámaras. No hay tiempos muertos ni repeticiones. No titubea, hace chistes, reflexiones y cuenta historias y no, no tiene guion ni le chivan nada.

Por si alguien no lo ha visto nunca, 'Cocinamos contigo' ofrece la oportunidad a todo aquel que tenga una buena receta de convertirse en protagonista del programa. Fernández la recibe y la reinterpreta, a su manera, siempre respetando el original.

Y tras la grabación, viene la cata. Las albóndigas están deliciosas. Mejores que las mías peor no se lo digo a mi madre. Pobre... Eso sí, decir que la comida que se prepara allí, nunca se tira. El equipo entero la prueba.

SERGIO FERNÁNDEZ: LA NATURALIDAD DE LA ESTRELLA

Y llega el turno de mi charla con Fernández. Veinte minutos que aprovecho para pedirle una receta para una fiesta que tendré semanas después, y en los que me habla de lo feliz que está en Canal Cocina.

Formado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, este cocinero madrileño cuenta con una larga y extensa trayectoria.

Ha participado en numerosas demostraciones, ferias y jornadas gastronómicas en ciudades de todo el mundo como Praga, Varsovia, Zurich o Tokio. También ha impartido conferencias sobre cocina molecular en la Universidad de Johannesburgo y Pretoria con motivo del congreso gastronómico Infochef 2008. Además ha formado parte de numerosos jurados en importantes concursos gastronómicos.

Además, ejerce como profesor de cocina y es Director del Aula de Cocina Española, Asesor sobre Alimentos de España en la Escuela de Gastronomía de Moscú y Jefe de cocina y de I+D en una empresa dedicada a crear una línea de platos preparados de calidad.

En televisión le hemos visto en Oído Cocina y en Duelo de Chefs, programa de cuatro en el que se estrenó como personaje de la pequeña pantalla.

Lo bueno es que se adaptaron a mí. Yo sólo puse como condición que no iba a dejar mi trabajo como cocinero por la tele. No hubo problemas. Un día salí de trabajar, cogí la moto y me fui corriendo a grabar mi primer programa sin tener ni idea de televisión pero salió bien.

A Fernández le gusta el medio, está cómodo, pero su prioridad es su trabajo como chef. De hecho, viendo su 'desparpajo' uno se pregunta por qué no está él en el puesto de otros cocineros famosos. Por qué no es más popular. Es un animal televisivo sin discusión.

El caso es que Fernández está a gusto como está. No necesita más laureles. De hecho, no se lleva muy bien con el divismo que actualmente rodea a su profesión.

Mi trabajo es servir. Eso es lo que enseño en mi escuela. Nosotros servimos.

Es todo lo contrario a los'‘dioses' de los fogones que suelen aparecer en la pequeña pantalla. Él está feliz con lo que hace y se le ve más que cómodo en Canal Cocina. De hecho, me cuentan en plató que es de los mejores presentes que tienen, que siempre trabaja a favor de obra y de buen humor.

Y tras nuestra breve charla, me da más consejos de cocina y se marcha amigable. Y yo allí, feliz, con un libro de regalo (y que ya he leído un par de veces) y con unas ganas locas de llevarme un pequeño plato de postre de diseño. No , no lo hice.