Cabreo sin precedentes de Bigote Arrocet contra Lara Álvarez en 'SV2017'

A Edmundo Arrocet le da todo igual. No sabemos muy bien en qué concurso cree que está. El 23 de mayo de 2017, el novio de maría Teresa Campos tuvo una rabieta de niño pequeño y se negó a comer porque, según él, una de las presentadoras de 'SV2017', Lara Álvarez, le había engañado.

Ya ocurrió durante los primeros días de concurso. Edmundo se quejó públicamente de que 'SV2017' era mucho más suave, menos duro, de lo que él se esperaba. La dirección del show, indignada, le invitó a irse y a él le dio igual. El cómico lleva una semana tirado al sol, sin moverse mucho y haciendo caja.

El caso es que, pensamos, Bigote es un inconsciente y un caprichoso. De ahí lo que ocurrió el 23 de mayo de 2017. Recordemos que desde hacía días, el novio de María Teresa Campos disfrutaba de un desayuno compuesto por un zumo de naranja, un café y tostadas gracias a que ganó la prueba de recompensa.

Pero a partir del primer desayuno, Edmundo se negó a comer. La razón no era otra que él pensaba que el desayuno también constaba de huevos fritos y beicon y no era así. Y eso lo dice un señor que, según él, cuida muchísimo de todo lo que come.

Eso no fue lo pactado. Si no viene así mañana, no me lo como y punto, para que cumplan lo que dijeron.

Pero lo grave es que la rabieta de Edmundo se centró en Lara Álvarez, que fue la que se encargó de comunicarle el premio del desayuno.

La presentadora en Honduras, molesta, dijo:

Malinterpretó mis palabras o, más bien, se las inventó. Me da muchísima pena.

Y por si fuera poco, Edmundo prometió hacer huelga de hambre hasta que dejaran de engañarle. ¿Qué edad tiene este señor?

Lo interesante es que Carmen Borrego, defensora de Edmundo en plató, fue muy crítica con el novio de su madre.