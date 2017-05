Rosa Benito maldice el día que regresó a T5 tras una bronca extrema con Oriana: "¡Eres muy maleducada para la edad que tienes!"

Rosa Benito no debería haber vuelto a Telecinco. O tal vez sí. Desde que la ex mujer de Amador Mohedano decidiese participar en los debates de ‘SV2017' no ha hecho más que protagonizar polémicas. La última sucedió el 23 de mayo de 2017 cuando se enfrentó a la malhablada Oriana Marzoli.

Da la sensación de que a Rosa Benito le gusta crear conflictos. Siempre ha sido así y es normal si trabajas en T5. Es lo que te exigen. La contradicción en ella es que tiene una pose de 'víctima' y de políticamente correcta pero siempre, siempre, protagoniza grandes polémicas.

El caso es que ese 23 de mayo de 2017, le tocó el turno a Oriana de ser el nuevo objetivo de Rosa Benito. Todo comenzó cuando la ex colaboradora de 'Sálvame' mandó callar a la ex tronista.

Entonces, Oriana, ni corta ni perezosa, atacó a Benito y le gritó:

Eres una chupa-cámaras! Siempre me manda callar porque ella se cree que es la presentadora. ¡Ya me tienes hasta aquí! Eres muy maleducada para la edad que tienes

Oriana se creció ante la ovación del público. Benito, en clara desventaja, le contestó a la otra:

Ojalá llegues a mi edad y estés como estoy yo

Y Oriana, que a mala educación no le gana nadie, zanjó la disputa con un: