Paula Echevarría confirma, por fin, su ruptura con Bustamante

Paula Echevarría ya no está enfadada con los medios. El 25 de mayo de 2017, en una presentación, la actriz se volvió a mostrar encantadora con los medios y confirmó, aunque con reservas, su ruptura con Bustamente. ¿Será porque en está ocasión estaba cobrando?

Para ser sinceros, Echevarría siempre ha sido, por lo general, muy amable con los periodistas hasta que hay dinero de por medio. Si no cobra, ni habla y si alguna información le afecta a su negocio, se cabrea (como cuando 'Cazamariposas' descubrió que sus estilismos eras copiados o cuando, recientemente, la revista 'Hola' publicó unas fotos suyas como si fueran exclusivas y ella aseguró que no era así).

Hace unos meses se aseguró que Paula Echevarría y su marido, el cantante David Bustamante, habían roto su relación. Dos días después de saltar la noticia, la actriz de 'Velvet' presentó su nuevo perfume y, por su puesto, se mostró encantadora con los periodistas aunque no faltaron los nervios y las lágrimas.

El 25 de mayo de 2017, Paula, en otra presentación, habló para 'El programa de Ana Rosa' en T5 y aseguró, primero, que:

Estoy bien, tranquila, trabajando, rodeada de amigos y compañeros de trabajo. La última vez que estuve con la prensa no estaba tensa, era la tensión que veía a mí alrededor lo que me ponía tensa.

Y sobre su matrimonio, dijo:

No me mudo de casa. Ahora mismo todo sigue igual.

Sobre la comunión de su hija Daniela , y que justará a toda la familia, la actriz dijo:

No voy a decir la fecha porque es una cuestión de la niña. No me gustaría que se convirtiera en un evento social. Quiero que sea un día feliz para ella. Va a ser en el sitio y el día que se planeó hace mucho tiempo. No ha cambiado nada.