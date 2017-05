¡Belén Esteban, la kamikaze!: Muerde la mano que le da de comer y carga contra el director de 'Sálvame'

Belén Esteban ha dado un golpe en la mesa. No está dispuesta a hacer todo lo que le pidan en 'Sálvame' y el 25 de mayo de 2017 se llegó a enfrentar al mismísimo director del programa, David Valldeperas.

Todo arrancó el día anterior, con el ya famoso juego en el que los colaboradores respondieron a un test sobre lo que opinaban de sus compañeros. En él, María Patiño fue considerada la más "deshonesta" por el resto de tertulianos, por lo que la periodista, afectada, rompió a llorar y salió del plató.

Al día siguiente, y para complicar más las cosas, el programa decidió dar los nombres de aquellos que habían participado en la encuesta y a quiénes habían votado. Es decir, que se iba a descubrir quién había decidido que Patiño era deshonesta.

Pero ese día también se supo que hubo tres colaboradoras que se negaron a hacer el test: Chelo García Cortés, Gema López y Belén Esteban.

Pero como el director del programa no estaba dispuesto a que estas tres ‘rebeldes' le amargasen la fiesta. Por ello les comunicó que sus votos se sumarían a los resultados obtenidos aunque no hubiesen participado-. Lo hizo para provocarlas, para que jugasen, pero Belén Esteban estalló.

No estoy dispuesta. ¡Estoy harta! Aquí vengo a trabajar, no vengo a decir de un compañero lo que es y lo que no es