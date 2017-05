Guerra brutal entre las Campos: Terelu machaca a la mejor (y aprovechada) amiga de su madre

Guerra interna en el clan Campos. El 25 de mayo de 2017 sucedió algo insólito. Terelu Campos explotó contra Mayte Valdelomar, la mejor amiga de su madre. ¿Por qué? Por acudir a ‘Sálvame' sin permiso. Como si lo necesitara...

El 24 de mayo de 2017 acudió a ‘Sálvame', Mayte Valdelomar, una amiga de María Teresa Campos que ya ha aparecido alguna que otra vez en el programa y a la que conocimos en el docureality ‘Las Campos'.

Valdelomar parece la clásica mujer mayor, aburrida y con ganas de protagonismo. Por ello, cada vez que la llaman de 'Sálvame' acude, pasa la tarde, se lleva su dinerito y habla de su amiga, de las hijas de ésta e incluso de BIgote Arrocet.

Aquel 24 de mayo, Mayte acudió al magacín de T5 para hablar del estado de salud de María Teresa Campos. Hasta ahí todo bien. El problema es que, al día siguiente, Terelu Campos acudió al plató y aseguró que:

No es verdad que la amiga de mi madre tuviera un permiso suyo

¿Necesitaba esa mujer 'permiso' para hablar? ¿En serio? Parece que estamos hablando d ela mafia italiana.

El caso es que, para provocar más polémica, Paz Padilla le dijo a Terelu que la amiga de su madre, fuera de cámara, dice cosas muy graves de todas ella :

Esa señora dice cosas que no te gustaría nada escuchar

Dijo la presentadora, a lo que Terelu respondió:

Me la pela, esas personas me dan pena

En esto llamó Mayte Valdelomar para disculparse:

No hay que mentir. He hecho mal y lo asumo. No voy a hablar nunca jamás mal de María Teresa. Les pido perdón pero de verdad".