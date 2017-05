Las lesbianas fugitivas por amor se desnudan el día que aparecen en el programa de Risto

Jimena Rico y Shaza Ismail, las jóvenes que fueron retenidas en Turquía a donde habían llegado huyendo de la familia de la segunda, han sido, el lunes 29 de mayo de 2017, protagonistas por partida doble. Por un lado, son las invitadas estrellas de 'All you need is love... O no', el fracasado programa de Risto Mejide en Telecinco. Y para publicitar la 'visita', la pareja ha posado desnuda en 'Interviú'. ¿Hará esto que el show suba de audiencia? Lo dudamos.

Después de tres emisiones, 'All you need is love... O no' no ha mejorado, ni en audiencia ni en calidad. Tras un estreno desastroso, Risto nos prometió que la segunda entrega mejoraría pero no fue así. El programa sigue siendo un cajón desastre sin sentido alguno. Un vehículo para mayor gloria de su presentador que carece de tono y que roza el mal gusto.

Durante una semana, Telecinco se ha encargado de anunciarnos que este lunes 29 de mayo de 2017, la mejor baza de 'All you need is love... O no' es la visita de Jimena Rico y Shaza Ismail, las jóvenes que fueron retenidas en Turquía a donde habían llegado huyendo de la familia de Shaza. La familia de la joven egipcia la había denunciado por su relación homosexual pero ambas prefirieron permanecer unidas a pesar del peligro y luchar por su amor.

Pero para 'caldear' la entrevista (o tal vez ha sido una casualidad muy oportuna) este mismo día 29 de mayo de 2017, las dos jóvenes han sido las protagonistas absolutas de la portada de Interviú.

Jimena y Shaza posan desnudas y abrazadas mientras narran su historia de amor que ha dado la vuelta al mundo.

Ahora, ambas están a salvo en España y el cuento de amor sigue. Preparan su boda en Málaga y proyectos para apoyar causas contra la discriminación sexual.