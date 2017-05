La hipócrita exclusiva de la boda de Risto: ¿cuánto dinero le han pagado al que siempre se quejaba de la prensa rosa?

Este lunes 29 de mayo de 2017, la revista '¡Hola!' por fin saca todas las fotografías del enlace matrimonial entre el publicista y presentador Risto Mejide y la joven modelo Laura Escanes.

Si Risto se había caracterizado por algo en relación a la parensa del corazón, es que siempre había cargado públicamente contra ellas.

El lunes 22 de mayo de 2017, la exclusiva de la boda de Risto Mejide y su jovencísima esposa, Laura Escanes, fue relegada a un segundo plano frente a otro enlace mucho más relevante, el de Pippa Middleton en Reino Unido.

Por eso, aquel lunes, la revista '¡Hola!' mostró sólo un adelanto de la exclusiva de la boda de Risto para dejar el reportaje completo para la semana siguiente.

Pues bien, ya llegó el día. El 29 de mayo de 2017 y, por fin, la famosa revista mostró el reportaje íntegro de la boda más televisiva de la temporada. La pareja se casó ante más de 400 personas, entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo y su pareja, Narcís Rebollo; Vanesa Lorenzo, Edurne, y demás parafernalia de youtubers, influencers, bloggers... Y todo enmarcado en una especie de cuento de hadas algo excesivo en el que no faltaron echadores de cartas, performances...

Pero todo esto sorprendería si no fuera porque llevamos 10 días hablando de la boda. Han salido informaciones de todas las clases (desde cómo compraron las alianzas los novios a cómo pasaron su noche de bodas) por lo que se pondría entender que la exclusiva se ha devaludado.

Y hablando de la exclusiva, según informó Vanitatis, la pareja habría cobrado entre 80.000 y 100.000 euros por vender su ‘día especial'. A esto hay que decir que el caché de la novia, Laura Escanes, se ha disparado y que ya tiene estatus de celebrity VIP.

Y mientras, Risto sigue luchando porque no le quiten ‘All you need is love... O no'. Su último programa estrenado en Telecinco que se ha llevado palos tanto de la crítica como del público. Es más, Telecinco ha retrasado el estreno de ‘Me lo dices o me lo cantas', que en un principio estaba previsto para la noche de los viernes, lo que puede hacer pensar que, en realidad, la cadena quiere quitarse de en medio el show de Risto y sustituirlo por el presentado por Jesús Vázquez.

Pero viendo la exclusiva de la boda de Mejide, uno no puede dejar de pensar en cuando, hace meses en su programa 'Chester in love' (Cuatro) el publicista abroncó y echó del plató a un paparazzi que había sido invitado para hablar de su profesión. Risto, ahí, dejó claro que no le gustaba nada la prensa rosa. Sólo cuando no le pagan, suponemos.