¿Por qué estuvo Shakira tan incómoda con Pablo Motos?

El 29 de mayo de 2017 fue a divertirse a 'El Hormiguero'... ¡Pablo Motos! Y es que Shakira, que era la estrella invitada -ocho años después-, no es que se mostrase muy feliz, al menos no al durante su entrevista, cuando el presentador se limitó a preguntarle por Piqué y por sus hijos.

¿Pablo Motos desaprovechó la oportunidad o es que simplemente la colombiana es sosa? Más bien lo segundo.

Que Pablo Motos es mal entrevistador ya lo sabemos. Es egocéntrico y casi no deja hablar a sus invitados. Pero si alguien se ofende de sus entrevistas es culpa suya. Cuando alguien va a 'El Hormiguero', se le pasa antes el guion y acepta las preguntas. No hay sorpresas.

Hacía 8 años que Shakira no iba al programa de Antena3 y la última vez que fue le pidió a Pablo Motos que parase cuando le dijo que se la imaginaba "desnuda y comiendo carne cruda en la playa". Se rumoreó que la colombiana no quería volver y era mentira. Regresó, como decíamos, el 29 de mayo de 2017 pero su visita resultó 'extraña' para muchos.

En las redes sociales fueron muchos los que se percataron de la actitud tediosa o el aburrimiento que mostró la colombiana y, obviamente, en seguida lo relacionaron con Motos.

#ShakiraEH Mirar la cara de Shakira por dios... esta deseando irse, y la comprendo — Alejandro  (@alejandrocd1303) 29 de mayo de 2017

#ShakiraEH me parece buena tia, joer q aguante tiene, aguantar semejante bodrio de programa @El_Hormiguero — Rebeca Jorge (@kesitorancio) 29 de mayo de 2017

Vaya entrevista que le ha hecho, que verguenza , solo hacen tonterias que no nos importan nada. #ShakiraEH — Marina Rodriguez (@MarinaRodri3) 29 de mayo de 2017

#ShakiraEH ¿se pueden hacer preguntas más machistas? Dejar a los niños por trabajar, ver a Piqué en el campo... ¡¡Que es Shakira!! #asco — Marta Potter (@martahhv) 29 de mayo de 2017

#ShakiraEH Ay por Dios, que alguien salve esa mujer; eso ya es tortura... — Antonia dJavi (@antonia_djavi) 29 de mayo de 2017

#ShakiraEH No es por criticar pero se nota q @shakira no está del todo cómoda! De todas formas gracias Shak eres una grande y 1 profesional. — Susana Martínez (@Susanita_vlc) 29 de mayo de 2017

Sí, la entrevista fue un desastre y hasta que no terminó y comenzaron las secciones clásicas de 'El Hormiguero', Shakira parecía seca, incómoda. Pero tal vez es que ella es así o tenía un mal día o simplemente se quería ver conflicto donde no lo había. Repetimos: se supone que el invitado sabe lo que se le va a preguntar de antemano.

Dicho esto, no se puede negar que Motos desaprovechó la entrevista. Para empezar, le comentó a Shakira que las canciones del nuevo disco de la cantante a él le gustaban, lo mucho que él bailaba, y la cantidad de veces que él canta al día.

Tras el alarde de narcisismo propio de la casa, Motos dejó que su invitara hablase (poco) de su últimos trabajo e inmediatamente después, y aprovechando que la canción ‘Me enamoré' está dedicada a Gerard Piqué, el presentador le preguntó única y exclusivamente sobre su vida amorosa.

Así Shakira confesó (a regañadientes) cómo conoció al jugador azulgrana y padre de sus hijos:

La primera vez que lo vi pensé: qué boca más redondita, me gusta esa barbita... (haciendo referencia a su canción). Me dijo que iba a ganar el Mundial de Sudáfrica para poderme ver en la final. Cuando me conoció, me preguntó sobre el tiempo en Sudáfrica porque yo ya estaba allí. El tiempo fue la señal para él. Me dijo que me había recreado mucho. Yo solo cumplía con mi labor para que no se resfriara.

Y luego, Shakira habló de sus dos hijos, Milan y Sasha, y Motos le preguntó si se sentía culpable cada vez que les dejaba por trabajo (que yo recuerde nunca le ha preguntado eso a un hombre).

Y ya está. La entrevista a una de las estrellas más rutilantes del panorama musical mundial no dio para más. Hombre, hubiese estado bien preguntarle más por su trabajo, por sus colaboraciones, por sus ideas políticas sobre el independentismo catalán... Habrá quienes dirán que a ‘El Hormiguero' uno no va a hablar de temas peliagudos, que es un programa familiar y blanco. Vale. ¿Y Shakira tiene interés sólo por su vida amorosa y familiar? Pues no.

Aun con todo, ella fue la que parecía incómoda. Tampoco podemos culpar a Pablo Motos de lo mal o bien que se comportan sus invitados.