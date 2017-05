El cabreo sin precedentes de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez

María Tersa Campos está convaleciente y recuperándose de su ictus, lo que no le impide ver la televisión y enfadarse con aquellos que se meten con su novio, Bigote Arrocet, actual concursante de 'SV2017'.

Y es que, tal y como relató la hija de Campos, Carmen Borrego, el 30 de mayo de 2017, la veterana presentadora está muy molesta con el mismísimo Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó una semana antes, cuando Bigote Arrocet, tras ganar un desayuno durante tres días, se declaró en huelga de hambre porque, según él, le habían prometido huevos fritos con beicon y no se los daban.

Bigote se sentía estafado y engañado por el programa pero no tenía razón en su pataleta, el reality no le había prometido los famosos huevos con beicon.

Por todo ello, el 25 de mayo de 2017, durante la gala de 'Supervivientes 2017', Jorge Javier abroncó a Bigote reprochándole su actitud infantil.

Días más tarde, el jueves 30 de mayo de 2017, la hija menor de María Teresa Campos, Carmen Borrego, apareció como colaboradora de la gala especial 'SV. En tierra de nadie'. Allí, Borrego le confió a Vázquez que su madre está muy enfadada con él por la bronca que le echó a Edmundo el jueves anterior.

Desveló Borrego, ante lo que Jorge Javier contestó:

Ya me imaginaba que se habría enfadado, por eso no la he llamado esta semana, porque pensé 'la que me va a caer'.